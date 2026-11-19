機器人APEC「上班」 做拉花咖啡、冰淇淋 深圳科創驚艷外賓
深圳APEC峰會現場以機器人茶歇與服務展示吸睛，咖啡、冰淇淋等應用凸顯深圳科創實力，並引發普亭及多國媒體高度關注。
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深圳APEC峰會現場以機器人茶歇與服務展示吸睛，咖啡、冰淇淋等應用凸顯深圳科創實力，並引發普亭及多國媒體高度關注。
30秒端出冰淇淋、兩分鐘奉上APEC拉花咖啡，人形機器人的加入讓深圳APEC峰會現場宛如一場沉浸式未來科技大秀。這股強勁的科創活力，不僅吸引俄羅斯總統普亭18日直言「希望模仿這方面的成就」，更讓多國媒體記者眼界大開，使「ShenZhen Travel」（深圳遊）迅速躍升海外社群新熱詞。
中新社報導，走進APEC新聞中心「記者之家」科技服務區，每天上午8時30分許，各類機器人便準時「上班」。現場咖啡機器人一天可「手沖」500、600杯咖啡，記者透過平板電腦點單，兩分鐘後便拿到帶有「APEC」拉花的飲品；一旁的冰淇淋機器人30秒內即可出品，日均產出近300杯，下午螢幕已顯示「今日已出品262人次」，高峰時段還須排隊。
在智能茶歇區，智平方（深圳）科技股份有限公司研發的七台人形機器人「愛寶」同時上崗，每小時可製作45杯咖啡、30份冰淇淋與30杯果汁，工作人員黃顯媚指出，目前智平方產品在半數APEC成員經濟體都有應用落地。
下午在智能休息區，自變量機器人科技（深圳）有限公司新款服務機器人「椰仔」會主動遞送糖果與飲用水，並在媒體人離開後夾起包裝紙、水瓶等雜物丟進垃圾桶，公司公關總監王碩透露，該公司已獲多家巨頭互聯網企業投資，目前估值超200億元人民幣。
這波深圳硬核科技實力同樣震撼各國領袖與採訪外媒。人民日報報導，俄羅斯總統普亭18日與習近平會見時表示：「由衷高興在深圳和您見面，難怪您會選擇深圳這座城市作為APEC領導人非正式會議舉辦地」。普亭指出，過去在此居住的人口並不多，如今深圳已成為中國特大城市之一，「我們也樂見其成，也希望模仿這方面的成就。」
大公報報導，在比亞迪園區參訪現場，一杯清水潑進零下30攝氏度低溫艙瞬凝成細碎冰霧，汽車電池依舊穩定快充，走進艙內報導的俄羅斯RT電視台記者Roman Ziskin感慨，這裡的寒意像回到家鄉，俄羅斯記者Nikolay Pettov更讚嘆：「今天的『中國製造』足以讓人驕傲。」
喬治亞記者亞歷山大·沙里卡澤體驗冰淇淋機器人後表示，喬治亞人對機器人技術很感興趣，此行將報導深圳機器人產業的最新進展；持續關注機器人賽道兩年的德國記者Jorg Endriss在龍崗機器人街區駐足打卡時說：「我看到好幾台人形機器人同步演示，行走姿態穩定，進步速度肉眼可見。」
現場機器人可製作拉花咖啡、冰淇淋與果汁，還會主動遞送糖果、飲用水，並在離場後清理雜物，讓記者之家成為沉浸式科技展示區。 咖啡機器人約2分鐘可出一杯，單日可做500、600杯；冰淇淋機器人30秒出品，日均近300杯；7台人形機器人每小時可做45杯咖啡、30份冰淇淋與30杯果汁。 普亭稱希望模仿深圳的成就，多國記者也對機器人和比亞迪等展示讚嘆不已，認為中國製造進步明顯，深圳已成為值得報導的科技焦點。
精華 FAQ
現場機器人可製作拉花咖啡、冰淇淋與果汁，還會主動遞送糖果、飲用水，並在離場後清理雜物，讓記者之家成為沉浸式科技展示區。
咖啡機器人約2分鐘可出一杯，單日可做500、600杯；冰淇淋機器人30秒出品，日均近300杯；7台人形機器人每小時可做45杯咖啡、30份冰淇淋與30杯果汁。
普亭稱希望模仿深圳的成就，多國記者也對機器人和比亞迪等展示讚嘆不已，認為中國製造進步明顯，深圳已成為值得報導的科技焦點。
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