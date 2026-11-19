在2026年APEC領導人會議周新聞中心，媒體工作者等待機器人製作的冰淇淋。 (新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC峰會現場以機器人茶歇與服務展示吸睛，咖啡、冰淇淋等應用凸顯深圳科創實力，並引發普亭及多國媒體高度關注。

30秒端出冰淇淋 、兩分鐘奉上APEC 拉花咖啡 ，人形機器人的加入讓深圳APEC峰會現場宛如一場沉浸式未來科技大秀。這股強勁的科創活力，不僅吸引俄羅斯總統普亭18日直言「希望模仿這方面的成就」，更讓多國媒體記者眼界大開，使「ShenZhen Travel」（深圳遊）迅速躍升海外社群新熱詞。

中新社報導，走進APEC新聞中心「記者之家」科技服務區，每天上午8時30分許，各類機器人便準時「上班」。現場咖啡機器人一天可「手沖」500、600杯咖啡，記者透過平板電腦點單，兩分鐘後便拿到帶有「APEC」拉花的飲品；一旁的冰淇淋機器人30秒內即可出品，日均產出近300杯，下午螢幕已顯示「今日已出品262人次」，高峰時段還須排隊。

在智能茶歇區，智平方（深圳）科技股份有限公司研發的七台人形機器人「愛寶」同時上崗，每小時可製作45杯咖啡、30份冰淇淋與30杯果汁，工作人員黃顯媚指出，目前智平方產品在半數APEC成員經濟體都有應用落地。

下午在智能休息區，自變量機器人科技（深圳）有限公司新款服務機器人「椰仔」會主動遞送糖果與飲用水，並在媒體人離開後夾起包裝紙、水瓶等雜物丟進垃圾桶，公司公關總監王碩透露，該公司已獲多家巨頭互聯網企業投資，目前估值超200億元人民幣。

這波深圳硬核科技實力同樣震撼各國領袖與採訪外媒。人民日報報導，俄羅斯總統普亭18日與習近平會見時表示：「由衷高興在深圳和您見面，難怪您會選擇深圳這座城市作為APEC領導人非正式會議舉辦地」。普亭指出，過去在此居住的人口並不多，如今深圳已成為中國特大城市之一，「我們也樂見其成，也希望模仿這方面的成就。」

大公報報導，在比亞迪園區參訪現場，一杯清水潑進零下30攝氏度低溫艙瞬凝成細碎冰霧，汽車電池依舊穩定快充，走進艙內報導的俄羅斯RT電視台記者Roman Ziskin感慨，這裡的寒意像回到家鄉，俄羅斯記者Nikolay Pettov更讚嘆：「今天的『中國製造』足以讓人驕傲。」

喬治亞記者亞歷山大·沙里卡澤體驗冰淇淋機器人後表示，喬治亞人對機器人技術很感興趣，此行將報導深圳機器人產業的最新進展；持續關注機器人賽道兩年的德國記者Jorg Endriss在龍崗機器人街區駐足打卡時說：「我看到好幾台人形機器人同步演示，行走姿態穩定，進步速度肉眼可見。」

11月17日，位於廣東深圳的中國首個具身智能機器人示範街區上演一場大型機器人表演，以“機器人總動員”迎接APEC。 ( 中新社)

11月16日，在2026年APEC領導人會議周新聞中心，機器人為記者製作咖啡。 (新華社)

11月16日，在2026年APEC領導人會議周新聞中心，機器人夾取製作好的咖啡。(新華社)

外國遊客在廣東深圳人才公園與製作咖啡的機器人「愛寶」對話。(中新社)