中國國家主席習近平（右）19日出席APEC歡迎晚宴，與日本首相高市早苗（左）握手、合影，這是兩人在高市「台灣有事」相關言論引發中日關係緊張後，再度公開互動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在深圳APEC與高市早苗首次公開碰面，僅短暫握手未多談；中方接待規格偏低，也凸顯因台灣有事說而持續緊張的中日關係。

中國國家主席習近平 18日在深圳亞太經合會（APEC ）峰會上，迎接日本首相高市早苗。這是高市一年前發表「台灣有事 說」引發與中國激烈外交爭議後，兩人首次公開見面。

高市抵達APEC峰會晚宴會場時，習近平與她短暫握手，現場照片顯示兩人面帶笑容。紐約時報說，高市對習說了幾句話，習似乎沒有回應。政治人物與評論員仔細觀察兩人表情與肢體語言，想從中找出兩國關係未來走向線索。

2012年日本將釣魚台國有化後，中日也曾交惡，直到2014年11月北京主辦APEC，時任首相安倍晉三才與習近平會晤。當時習握手時板著臉，也未回應安倍晉三。半年後兩人出席印尼雅加達亞非會議（萬隆會議）60周年紀念峰會，習近平與安倍握手時才有笑容。

日本媒體報導，其他國家領袖在深圳機場都受到熱烈歡迎，南韓總統李在明抵達時有一群年輕人持著鮮花跳舞迎接，但高市未獲這樣禮遇。據日本每日新聞報導，外務省官員不滿高市遭冷遇，稱中方「連最低限度的外交禮儀都做不到，非常失禮」。

日本TBS電視台和香港明報報導，高市早苗抵達深圳時，前往迎接的是中國前駐希臘大使章啟月。章曾任中國外交部發言人、駐印尼大使、駐紐約總領事，退休已有五年，這次以「外交部禮賓大使」身分接機。退休前的行政級別一般為「正局級」。

中國國家主席習近平（右）19日出席APEC歡迎晚宴，與日本首相高市早苗（左）握手、合影，這是兩人在高市「台灣有事」相關言論引發中日關係緊張後，再度公開互動。（路透）

報導指，本次參加APEC峰會的領導人，不少由廣東省人大常委會主任黃楚平、廣東省政協主席林克慶接機，也即由「現任的正部級」官員迎接。中國安排「退休的正局級」官員迎接高市，深圳機場現場亦沒手持花束的學生歡迎隊伍，規格「超低」。中日關係惡化之際，預料高市此行不會與中國國家主席習近平舉行會談。

習近平過去一年持續懲罰日本，報復高市去年的台灣有事說。她2025年11月告訴國會，北京若企圖封鎖或奪取台灣，可能構成日本「存亡危機事態」，暗示日本可能採取軍事回應。

北京隨後對日本進行一系列報復，呼籲中國旅客避免前往日本，限制關鍵礦產出口，也限制日本水產品進口。中國官員與評論者在談論日本時措辭也更強硬，外交部發言人郭嘉昆9月底在記者會上刻意直呼高市姓名省略首相頭銜，藉此貶低她。

高市17日在馬尼拉出席「東協加三」峰會期間，曾主動與代替中國國務院總理李強出席會議的農業農村部長張柱握手並簡短交談。同行的日本官房副長官中西祐介透露，高市當時以英語打招呼，張柱也作出回應。日本富士電視台引述日本高層指出，高市與張柱交談，傳達日方始終對兩國對話持開放態度，「接下來就看中方如何回應」。

在中日關係緊繃之際，中國國家主席習近平（中）和夫人彭麗媛（右）18日晚在APEC晚宴上與日本首相高市早苗（左）會面並合影。（歐新社）