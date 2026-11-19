AI摘要 文章摘要整理： 美中俄峰會前後，日本未能如願安排高市與川普正式會談，日方憂心安全利益被大國協商邊緣化，正設法以通話與Quad場域維持影響力。

美中俄三國領袖19日將在深圳舉行峰會，日本首相高市早苗 原本希望在美中俄峰會前與美國總統川普 正式會談，最後因行程無法配合，只能利用晚宴短暫交談。日媒披露，日方準備在三國峰會結束後安排川高通話，避免日本的安全利益在大國外交中遭到忽略。

高市17日在菲律賓出席四方安全對話（Quad）領袖會議期間，利用菲國總統馬可仕主持的晚宴與川普短談。

日本外務省指，雙方就印太情勢等議題交換意見，確認未來將繼續密切合作，但未提及是否具體談到台灣問題。每日新聞指，日方原先尋求正式會談，但雙方未能協調出時間。

產經新聞14日報導，日本政府對美中俄接近懷有危機感，希望提醒美方維護現有安全秩序。讀賣新聞18日進一步披露，日美正協調在19日三國峰會後安排川高通話，由川普說明與習近平 、普亭的會談情況。

類似情況今年5月就曾發生。當時日本希望川普訪中前順道訪日，展現日美同盟團結，但川普並未安排日本行程。直到5月15日結束中國訪問、搭乘「空軍一號」返美途中，川普才致電高市，通話約15分鐘。高市事後表示，川普詳細說明與習近平會談的內容。

高市與中方高層的接觸也不順利。中國總理李強16日結束東協相關會議後返回北京，缺席隔天的東協加三峰會，改由農業農村部長張柱出席。高市僅與張柱握手、簡短交談。日媒關注李強是否有意迴避高市，但目前沒有確切證據支持這項推測。

日本也曾向俄羅斯提出會談要求。朝日電視台引述高市周邊人士表示，俄方曾傳達不排除對話的訊息，但並非正式答覆。

日本經濟新聞以「新雅爾達」形容日本、澳洲及印度對美中俄大國協商的警戒。朝日新聞則指，日方希望藉Quad峰會展現美國仍重視印太夥伴，而非僅由少數大國決定國際事務。