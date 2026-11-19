圖為麒麟山莊外觀。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美中俄計畫在深圳麒麟山莊會晤，選址兼顧封閉安保、離APEC主會場不遠與外交定位，也因與習仲勳及金正日的歷史連結而受關注。

中國國家主席習近平 、美國總統川普與俄羅斯總統普亭 計畫19日在深圳舉行三方會晤，綜合各方信息，會晤將在深圳的麒麟山莊舉行，會前當地安保已大幅加強。

BBC報導，麒麟山莊離APEC 主會場約30分鐘車程，三面環山、一面臨水，封閉性和安保條件都很好；它也與習近平的父親習仲勳有淵源，還接待過已故北韓領導人金正日。

專家認為，北京選擇這裡，是想把會晤定位為APEC期間的場邊安排，而不是一場單獨的高規格峰會。在外交場合，會面地點本身就是一種訊息。

麒麟山莊1997年啟用，它不同於商業化運作的五星級酒店，長期用來接待中國領導人和來訪外賓。這處政務接待建築群背靠麒麟山、毗鄰西麗湖。占地逾30萬平方米，隱沒在荔枝林與湖光山色之間。

報導稱，德保羅大學（DePaul University）格雷斯應用外交學院的具敏善（Minseon Ku）博士專門研究峰會外交。她說，這樣的選擇顯示北京希望這更像APEC期間的場邊會談；「因為作為APEC峰會的東道主，習近平希望該峰會成為主要活動，不希望三邊會議蓋過它的鋒頭。」

紐約大學全球事務中心教授袁紹御研究中美外交，他也有類似看法。他說：「這裡的禮儀色彩比北京的正式場所淡，一個小時左右的會晤被定位為工作性質；禮儀色彩越淡，沒有成果時的政治成本就越低。」

袁紹御還表示，由多棟獨立別墅組成的封閉園區，安保安排起來相對容易；它離機場也不遠，川普會後可以直接離境。

報導指出，麒麟山莊與習近平的家族記憶有關，習仲勳在1970年代末主政廣東，力主中央在深圳設立經濟特區，習仲勳1990年退居二線後，選擇在深圳安度晚年；官方媒體引述「習仲勳傳」報導，他曾在醫生建議下到麒麟山莊等地休養、散步，並說「非常喜歡這些地方」。

這裡在中國的外交史上也留下過一筆。2006年1月，金正日乘專列對中國進行非正式訪問，一路南下考察經濟特區。據當時的媒體報導，他從珠海抵達深圳後，就下榻在麒麟山莊。

金正日在深圳參觀華為等高科技企業。那次高度保密的接待，也檢驗了麒麟山莊應對高安保級別來賓的能力。