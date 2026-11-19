美中俄峰會選麒麟山莊 除了環山臨水封閉性 還有這個原因
美中俄計畫在深圳麒麟山莊會晤，選址兼顧封閉安保、離APEC主會場不遠與外交定位，也因與習仲勳及金正日的歷史連結而受關注。
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美中俄計畫在深圳麒麟山莊會晤，選址兼顧封閉安保、離APEC主會場不遠與外交定位，也因與習仲勳及金正日的歷史連結而受關注。
中國國家主席習近平、美國總統川普與俄羅斯總統普亭計畫19日在深圳舉行三方會晤，綜合各方信息，會晤將在深圳的麒麟山莊舉行，會前當地安保已大幅加強。
BBC報導，麒麟山莊離APEC主會場約30分鐘車程，三面環山、一面臨水，封閉性和安保條件都很好；它也與習近平的父親習仲勳有淵源，還接待過已故北韓領導人金正日。
專家認為，北京選擇這裡，是想把會晤定位為APEC期間的場邊安排，而不是一場單獨的高規格峰會。在外交場合，會面地點本身就是一種訊息。
麒麟山莊1997年啟用，它不同於商業化運作的五星級酒店，長期用來接待中國領導人和來訪外賓。這處政務接待建築群背靠麒麟山、毗鄰西麗湖。占地逾30萬平方米，隱沒在荔枝林與湖光山色之間。
報導稱，德保羅大學（DePaul University）格雷斯應用外交學院的具敏善（Minseon Ku）博士專門研究峰會外交。她說，這樣的選擇顯示北京希望這更像APEC期間的場邊會談；「因為作為APEC峰會的東道主，習近平希望該峰會成為主要活動，不希望三邊會議蓋過它的鋒頭。」
紐約大學全球事務中心教授袁紹御研究中美外交，他也有類似看法。他說：「這裡的禮儀色彩比北京的正式場所淡，一個小時左右的會晤被定位為工作性質；禮儀色彩越淡，沒有成果時的政治成本就越低。」
袁紹御還表示，由多棟獨立別墅組成的封閉園區，安保安排起來相對容易；它離機場也不遠，川普會後可以直接離境。
報導指出，麒麟山莊與習近平的家族記憶有關，習仲勳在1970年代末主政廣東，力主中央在深圳設立經濟特區，習仲勳1990年退居二線後，選擇在深圳安度晚年；官方媒體引述「習仲勳傳」報導，他曾在醫生建議下到麒麟山莊等地休養、散步，並說「非常喜歡這些地方」。
這裡在中國的外交史上也留下過一筆。2006年1月，金正日乘專列對中國進行非正式訪問，一路南下考察經濟特區。據當時的媒體報導，他從珠海抵達深圳後，就下榻在麒麟山莊。
金正日在深圳參觀華為等高科技企業。那次高度保密的接待，也檢驗了麒麟山莊應對高安保級別來賓的能力。
麒麟山莊三面環山、一面臨水，封閉性高且安保條件佳，距APEC主會場也不遠，方便控制會場動線並降低會晤外溢效應，因此成為合適地點。 專家認為，這種安排是把會晤定位為APEC期間的場邊會談，而非獨立高規格峰會，藉此避免三邊會議搶走APEC主場的鋒頭。 麒麟山莊不僅與習近平家族記憶相關，習仲勳曾在此休養，2006年金正日訪深也曾下榻於此，顯示它長期承擔高層接待與高安保任務。
精華 FAQ
麒麟山莊三面環山、一面臨水，封閉性高且安保條件佳，距APEC主會場也不遠，方便控制會場動線並降低會晤外溢效應，因此成為合適地點。
專家認為，這種安排是把會晤定位為APEC期間的場邊會談，而非獨立高規格峰會，藉此避免三邊會議搶走APEC主場的鋒頭。
麒麟山莊不僅與習近平家族記憶相關，習仲勳曾在此休養，2006年金正日訪深也曾下榻於此，顯示它長期承擔高層接待與高安保任務。
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