APEC峰會18日在深圳舉行，圖為各國領導人合影。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，深圳APEC原被視為中國展示科技與外交實力的舞台，卻因輝達涉華間諜醜聞與美方新一輪晶片管制而失色。

中美俄三巨頭史無前例同台深圳APEC 峰會，中國國家主席習近平 19日首度與美國總統川普、俄羅斯總統普亭舉行三方會晤，川普並暗示可能會見北韓領導人金正恩。紐約時報認為，這場被外界視為展現中國科技雄心與大國號召力的區域經濟峰會，卻在登場前夕因Nvidia輝達(另譯英偉達)涉中國間諜 醜聞的指控蒙上陰影。

紐約時報報導，自1992年時任中國最高領導人鄧小平視察深圳釋放開放信號以來，深圳發展為華為、比亞迪及大疆等中國品牌總部，同時也是富士康與沃爾瑪重要據點。然而，華盛頓自2022年起限制向中國直接銷售先進晶片，並將華為、中興等列入黑名單。

就在峰會前不到三周，紐時披露一名與輝達執行官黃仁勳關係密切的中國女商人向北京傳遞情報，黃仁勳隨後辭職、公司董事會宣布展開調查。

儘管川普16日在白宮外淡化表示「我認為你不應該在去中國之前得罪它」，但川普政府同日仍發布新規，阻止中國公司透過第三國數據中心獲取先進輝達晶片，並要求向馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞和巴西公司出口晶片必須獲得許可。

報導指出，在經貿與地緣政治層面，中國本月報告今年前10個月貿易順差超過1兆美元，卻因太陽能電池板與電動汽車大量出口面臨美國與歐盟抵制，北京去年亦對稀土實施出口管制，並限制無人機、人工智慧模型及先進藥物等數十項技術出口以回應美方制裁。

克萊蒙特·麥肯納學院教授裴敏欣指出，習近平希望表明中國在打壓下「依然可以發展得很好」，並藉與川普、普亭的史無前例會晤展示中國「舉足輕重、有影響力且備受尊重，擁有巨大的號召力」。

針對中美俄會談議題與潛在嘉賓動向，川普16日表示計畫在深圳討論烏克蘭戰爭，並透露：「我們可能還會見金正恩。所以，那會很好。我們可以——我們有機會取得很多成就。」上海國際問題研究院高級研究員趙隆分析，北京不願在和平談判中牽頭，以免造成「大國正在瓜分其他國家利益」的「錯誤印象」。

另外，川普18日抵達深圳，並由中國國家主席習近平突破過往慣例親自接機。香港01指出，一方面是禮尚往來，是為了回禮川普上次在美國前往機場迎接習近平，另一方面說明中國外交禮儀的靈活性。

習近平親自接機，雖然是對今年9月川普在美國華盛頓安德魯斯空軍基地迎接習近平的一次回禮，但其實是改革開放40多年來十分罕見的最高規格禮儀。習近平接機是出於禮儀之邦、禮尚往來的考慮，是為了推動「尊重、公平、對等」的中美關係。這背後其實包含了中國外交禮儀的歷史變遷與靈活性。