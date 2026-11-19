習近平會普亭 引杜甫詩稱「中俄關係安如山」
習近平在深圳會見普亭，引用詩句強調中俄關係穩定，並稱要推動多極化與亞太合作；普亭則肯定雙邊合作成果，並抨擊歐盟制裁後果。
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習近平在深圳會見普亭，引用詩句強調中俄關係穩定，並稱要推動多極化與亞太合作；普亭則肯定雙邊合作成果，並抨擊歐盟制裁後果。
中國國家主席習近平18日與俄羅斯總統普亭在深圳會見，習近平形容，中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，為變亂交織的世界提供了更多穩定性和確定性，要樹立新型大國關係典範。他強調，雙方要發揮兩國政府、立法機構、軍隊、黨際交往機制作用，確保兩國元首達成的共識得到有效落實。
美中俄峰會前一天，普亭18日早上抵深圳，中共政治局常委蔡奇接機，蔡奇是中共排名第五的高層，是習近平的幕僚長兼心腹。南華早報指出，這次接待規格超越普亭今年5月訪問北京時，由中國外交部長王毅接機的安排。
「風雨不動安如山」出自唐代杜甫的「茅屋為秋風所破歌」；「風物長宜放眼量」出自毛澤東的「七律·和柳亞子先生」，後者意指應放寬眼界以面對世間景物與局勢。
習近平表示，今年是中俄戰略協作伙伴關係建立30周年，也是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年。習近平稱，面向中俄關係未來，應深化兩國全方位合作；堅定扛起大國應有的責任和擔當，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。
他還指，中俄的發展與亞太發展緊密相連，亞太經合組織是加強合作的重要平台。「中方願同包括俄方在內的亞太大家庭一道，共謀亞太繁榮發展大計，攜手構建亞太共同體。」
這是普亭今年第二度訪中國，他隨後在麒麟山莊和習近平進行午餐會晤。晚間出席APEC晚宴時，普亭與習近平、美國總統川普三人握手並簡短交談。
據新華社報導，普亭表示，今年以來，自己與習近平主席舉行四次卓有成效的會晤，推動俄中關係保持良好發展勢頭，雙方高層交往密切，雙邊貿易額再上新高，各領域務實合作取得長足進展，「俄中教育主題年」活動廣泛開展，免簽政策極大促進兩國人員往來。
普亭稱，俄方願與中方加強「背靠背」戰略協作，總結經驗、規畫未來，深入拓展貿易、能源、教育等領域合作，擴大人文交流，更好造福兩國人民。
普亭18日在APEC工商峰會上稱，歐盟制裁俄羅斯依然具有遏制效果，但歐盟未能適應對俄制裁所帶來的後果，歐盟正在喪失工業能力和競爭地位，同時債務和通膨卻在不斷上升。
習近平引用杜甫與毛澤東詩句，形容中俄關係「風雨不動安如山」並「風物長宜放眼量」，強調兩國關係能為動盪世界提供更多穩定性與確定性。 習近平表示，雙方要發揮政府、立法機構、軍隊與黨際交往機制作用，確保共識落實，並深化全方位合作，推動世界多極化與國際關係民主化。 普亭稱今年已與習近平會晤4次，俄中貿易與務實合作持續增長，並願加強戰略協作；同時批評歐盟制裁雖有遏制效果，卻讓歐盟工業與競爭力下滑。
精華 FAQ
習近平引用杜甫與毛澤東詩句，形容中俄關係「風雨不動安如山」並「風物長宜放眼量」，強調兩國關係能為動盪世界提供更多穩定性與確定性。
習近平表示，雙方要發揮政府、立法機構、軍隊與黨際交往機制作用，確保共識落實，並深化全方位合作，推動世界多極化與國際關係民主化。
普亭稱今年已與習近平會晤4次，俄中貿易與務實合作持續增長，並願加強戰略協作；同時批評歐盟制裁雖有遏制效果，卻讓歐盟工業與競爭力下滑。
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