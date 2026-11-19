中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭在深圳舉行的APEC峰會期間會晤。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在深圳會見普亭，引用詩句強調中俄關係穩定，並稱要推動多極化與亞太合作；普亭則肯定雙邊合作成果，並抨擊歐盟制裁後果。

中國國家主席習近平 18日與俄羅斯總統普亭 在深圳會見，習近平形容，中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，為變亂交織的世界提供了更多穩定性和確定性，要樹立新型大國關係典範。他強調，雙方要發揮兩國政府、立法機構、軍隊、黨際交往機制作用，確保兩國元首達成的共識得到有效落實。

美中俄峰會前一天，普亭18日早上抵深圳，中共政治局常委蔡奇接機，蔡奇是中共排名第五的高層，是習近平的幕僚長兼心腹。南華早報指出，這次接待規格超越普亭今年5月訪問北京時，由中國外交部長王毅 接機的安排。

「風雨不動安如山」出自唐代杜甫的「茅屋為秋風所破歌」；「風物長宜放眼量」出自毛澤東的「七律·和柳亞子先生」，後者意指應放寬眼界以面對世間景物與局勢。

習近平表示，今年是中俄戰略協作伙伴關係建立30周年，也是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年。習近平稱，面向中俄關係未來，應深化兩國全方位合作；堅定扛起大國應有的責任和擔當，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。

他還指，中俄的發展與亞太發展緊密相連，亞太經合組織是加強合作的重要平台。「中方願同包括俄方在內的亞太大家庭一道，共謀亞太繁榮發展大計，攜手構建亞太共同體。」

這是普亭今年第二度訪中國，他隨後在麒麟山莊和習近平進行午餐會晤。晚間出席APEC晚宴時，普亭與習近平、美國總統川普三人握手並簡短交談。

據新華社報導，普亭表示，今年以來，自己與習近平主席舉行四次卓有成效的會晤，推動俄中關係保持良好發展勢頭，雙方高層交往密切，雙邊貿易額再上新高，各領域務實合作取得長足進展，「俄中教育主題年」活動廣泛開展，免簽政策極大促進兩國人員往來。

普亭稱，俄方願與中方加強「背靠背」戰略協作，總結經驗、規畫未來，深入拓展貿易、能源、教育等領域合作，擴大人文交流，更好造福兩國人民。

普亭18日在APEC工商峰會上稱，歐盟制裁俄羅斯依然具有遏制效果，但歐盟未能適應對俄制裁所帶來的後果，歐盟正在喪失工業能力和競爭地位，同時債務和通膨卻在不斷上升。