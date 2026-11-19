加拿大「循序漸進」與中國關係解凍 減少對美依賴
加拿大正循序漸進修復對中關係，盼透過擴大貿易與亞洲合作分散風險、降低對美依賴，同時兼顧國安與產業利益。
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加拿大正循序漸進修復對中關係，盼透過擴大貿易與亞洲合作分散風險、降低對美依賴，同時兼顧國安與產業利益。
出席亞太經合會（APEC）深圳峰會的加拿大外交部長安南德18日表示，中加關係緊張多年，加拿大正以「循序漸進」的方式恢復與中國接觸，盼藉由加強與這個全球第二大經濟體的貿易往來，減少對美國的依賴。
路透報導，安南德18日在深圳受訪表示，「我們（加拿大）說過要推動貿易多元化，擺脫對單一貿易夥伴的依賴，這是認真的」。中國是安南德此次亞洲行的最後一站，此前她已訪問菲律賓及柬埔寨。安南德指出，此行旨在推動貿易多元化，包括解決與中國的貿易爭端、完成與菲律賓的自由貿易協定，以及推動與東協的自貿協定談判取得實質成果。
被問及加拿大公民在中國是否安全時，安南德說，加國正逐步恢復與中國接觸，充分認識到雙方進一步交往可能帶來的風險與利益。
加拿大總理卡尼去年上任以來，積極改善在前總理杜魯多任內惡化的中加關係。2018年底，華為高層孟晚舟在加拿大被捕，中國隨後以間諜罪嫌拘捕兩名加國公民，兩國關係跌至谷底。
路透指出，卡尼試圖透過新貿易協議抵銷美國總統川普加徵關稅的影響，中國在其中扮演關鍵角色，但卡尼已排除與北京簽署全面自貿協定的可能性。卡尼對中國政策轉向，也引發白宮及加國部分反對黨議員不滿。
加拿大已限制中國製造的電動車進口數量，以保護本國汽車產業免受獲政府補貼的中企衝擊。中方則已調降但未完全取消對加國芥花籽、豬肉及海產加徵的關稅。
安南德稱，加國汽車產業與美國密切相連，也受到川普關稅衝擊，當前首要任務是維持健全的汽車製造體系，確保加國汽車順利出口至美國，並緩解與美方的關稅及供應鏈緊張關係。
加拿大外長安南德表示，政府正以「循序漸進」方式恢復與中國接觸，目標是推動貿易多元化，降低對單一市場特別是美國的依賴。 卡尼希望透過與中國及亞洲市場的貿易合作，抵銷美國關稅衝擊並拓展出口，但仍顧及政治與安全風險，因此排除與北京簽署全面自貿協定。 雙方關係曾因2018年底孟晚舟在加拿大被捕而急遽惡化，中方後續拘捕兩名加國公民；此外，加方還限制中國電動車，且中國對加國農漁產品關稅仍未完全取消。
精華 FAQ
加拿大外長安南德表示，政府正以「循序漸進」方式恢復與中國接觸，目標是推動貿易多元化，降低對單一市場特別是美國的依賴。
卡尼希望透過與中國及亞洲市場的貿易合作，抵銷美國關稅衝擊並拓展出口，但仍顧及政治與安全風險，因此排除與北京簽署全面自貿協定。
雙方關係曾因2018年底孟晚舟在加拿大被捕而急遽惡化，中方後續拘捕兩名加國公民；此外，加方還限制中國電動車，且中國對加國農漁產品關稅仍未完全取消。
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