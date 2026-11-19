AI摘要 文章摘要整理： APEC工商領導人峰會在深圳開幕，習近平主張成立世界灣區經濟合作聯盟，並強調中國將擴大開放、維護多邊貿易體制，推動亞太合作新路徑。

亞太經濟合作組織（APEC ）工商領導人峰會18日在深圳開幕，中國國家主席習近平 提出支持成立「世界灣區 經濟合作聯盟」，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑，並為亞太經濟合作提出「中國敘事」。

18日還發布「2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議」，提出深化開放型區域經濟、以技術創新驅動包容增長、強化區域互聯互通及攜手實現共同繁榮等方向。這也是APEC工商領導人峰會創辦30年來，首次以倡議形式發布成果文件。

習近平出席工商領導人峰會開幕式表示，灣區經濟具有開放性、協同性及外溢性，亞太地區匯集世界上最重要的灣區，而深圳正位於粵港澳大灣區。灣區經濟，具有鮮明的開放性、協同性、外溢性。

值得注意的是，粵港澳大灣區是習近平主政後推動的重大發展戰略之一，中國官方及研究機構經常將其與美國紐約灣區、舊金山灣區及日本東京灣區並列。

與會的香港特首李家超表示，香港作為全球最開放的國際城市之一，可作為全球工商界進入大灣區及中國發展的跳板。又指，香港會繼續發揮香港優勢、灣區優勢，堅持在開放中與各方深度融合、共同發展，助力國家成為引領亞太合作的中堅力量。

在對外經貿，習近平說，中國作為全球第二大消費市場，將擴大優質產品和服務進口，降低關稅、擴大市場准入，穩步擴大服務業開放，為全球企業投資提供更穩定、可預期的環境。

習近平指，當前世界經濟增長動能不足，單邊主義及保護主義甚囂塵上，中國將堅持多邊主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，穩步推進亞太自由貿易區進程，並強調各方應維護戰後國際秩序，透過對話協商解決分歧。

路透引述亞洲集團合夥人兼數位業務主席陳澍（George Chen）分析，習近平的信息可能會引起許多全球南方國家的共鳴，並加強北京努力將其技術戰略與華盛頓的戰略進行對比。