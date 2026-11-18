中國國家主席習近平19日在APEC經濟領袖會議上宣布將提供2000萬美元資助APEC。圖為記者在大會所設媒體中心拍攝習近平談話。（記者廖士鋒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平主持APEC峰會並宣布提供2000萬美元資助，強調以開放融通、創新合作與包容發展推進亞太共同體，並在深圳設立相關機構。

中國國家主席習近平 19日上午主持APEC 經濟領袖會議時，宣布將會提供2000萬美元，資助開展亞太經合組織務實合作。他致詞時還提到了維護產業鏈供應鏈穩定暢通、倡導自由開放的貿易和投資、深化跨境腐敗治理等。

會議9時58分左右開始，會前台領袖代表施振榮與習近平握手約莫4秒，施振榮排序在香港特首李家超後、日本首相高市早苗前，施振榮開場大合照時也有跟俄羅斯總統普亭握手、並跟越共總書記兼越南 國家主席蘇林致意。

習近平在開場白時說，歡迎出席亞太經合組織第33次領導人非正式會議。今天會議的主題是建設亞太共同體，促進共同繁榮。相信在我們共同努力下，會議一定會圓滿成功，為亞太經合組織實現更大發展，為本地區乃至世界的和平穩定繁榮貢獻力量。

而在IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）介紹當前全球的經濟形勢後，習近平首先正式發言。

他說，很高興同大家相聚在美麗的深圳，共謀亞太合作大計。30多年前，亞太經合組織應運而生，開啟建設亞太共同體的壯闊歷程，30多年來亞太地區面貌日新月異，創造了快速發展的亞太奇蹟，當前世界百年變局加速演進，科技創新和產業創新方興未艾，面對新的機遇和挑戰，亞太合作必須適應新形勢邁出新不乏開創新局面，推動建設和衷共濟開放融通開拓創新包容發展的亞太共同體。

他提到四個重點，首先說，建設亞太共同體要堅持和衷共濟，浩瀚的太平洋乘載千帆、滋養萬物，造就了亞太地區兼收並蓄和合共生的磅礡氣象，亞太大家庭成員同在一條船上，要經受住太平洋的風浪就應戮力同心守望相助拉緊共同利益紐帶，攜手應對困難和挑戰，持續培育共同體意識。

他還提到，建設亞太共同體要堅持開放融通，開放合作是亞太發展振興的必由之路。要秉持開放的區域主義，穩步推進經濟一體化進程，構建開放而不排他、融合而不分割的合作格局，倡導自由開放的貿易和投資，打通要素流通堵點，暢通經濟循環經脈，為亞太經濟增長開拓更廣闊空間。

習近平並指，建設亞太共同體，要堅持開拓創新。創新是引領發展的第一動力，要鼓勵科技交流合作，促進創新成果轉化，營造開放公平、公正、非歧視的合作環境。發揚進取精神，放大亞太經合組織孵化器作用，推動機制理念創新和結構性改革，不斷釋放亞太經濟的活力和潛力。

他也提及，建設亞太共同體，要堅持包容發展，亞太經濟體多樣性突出，發展訴求各異，要因勢利導，推進合作，讓發展成果普惠共享，增加民眾獲得感，照顧各方舒適度，為實現亞太共同體目標積累有利條件。

習近平強調，中國是亞太經濟合作的宣導者、推動者、先行者，願同各方一道，集思廣益、彙聚合力，攜手搭建亞太共同體的四梁八柱。

第一，強化經貿支柱。亞太自由貿易區是亞太經合組織成員的共同願景，要穩步向前推進，打造更高水平的開放格局。要推動區域經濟協並對接，提升貿易投資便利化、數位化水平，減少貿易投資壁壘，圍繞亞太自貿區加強政策對話，開展經驗交流和技術合作，提高各方參與高水平經貿安排的能力。

第二，升級聯通支柱。互聯互通是區域經濟一體化的紐帶。2014年，我們共同制定亞太經合組織互聯互通藍圖。今天區域互聯互通迎來新的機遇。要鞏固硬聯通，完善基礎設施網路，推動智慧海關、智慧交通建設，增強軟聯通，促進政策和監管協調，深化跨境支付合作，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。密切新聯通，便利商旅和人員往來，促進人文交流和民眾相知、相親。

第三，打造創新支柱。數位經濟和人工智慧是創新增長的引擎，要加強數位基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作，實現高效、便捷、安全的跨境數據流程通，打造開放創新、生態、推動產業轉型升級、向新發展。

第四，夯實發展支柱。面對層出不窮的全球性挑戰，要加強能力建設，推動區域能源和糧食安全合作，深化跨境腐敗治理，推動資源、環境、人口協調發展。加大自然資源合理利用和保護，拓展綠色低碳合作，實現經濟可持續增長。支持改善民生和投資於人，實施健康老齡化行動，促進就業和職業技能開發，支持婦女經濟賦權。和青年人才交流，釋放亞太人才活力。

最後，習近平說，「亞太是中國安身立命之所，中方將始終如一支持亞太合作。我宣布，中方將提供2,000萬美元，資助開展亞太經合組織務實合作」。他還提到中國將在深圳設立亞太共同體、研究中心，開展政策研究和交流，提供智力支撐。中國將立足亞太合作，在數位技術、數據跨境流動、清潔能源、中小企業發展等領域，設立合作機構，助力亞太創新綠色增長。他以深圳又稱鵬城，期待「期待在我們共同努力下，亞太合作像大鵬一樣展翅高飛，鵬程萬里」作結。

主會場在香蜜湖的深圳國際交流中心，現場布置主題為藍色，包含藍色大型地毯，以及後方的藍色傳統中國山水畫屏風，凸顯了亞太區域的海洋特性，美國總統川普則被拍到一度在席間打盹，也許是旅途勞累所致。

中華台北領袖代表施振榮出席APEC經濟領袖會議。（記者廖士鋒／攝影）