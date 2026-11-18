2026年11月18日，在中國廣東省深圳市深圳國際通訊中心，服務生們正為亞太經合組織（APEC）領導人會議歡迎晚宴忙碌著。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳舉行的APEC國宴以粵菜為核心，搭配龍蝦、石斑魚與北京烤鴨，並以本土酒款和荔枝冰酒呈現嶺南特色，亦延續APEC晚宴避開豬肉的慣例。

以深圳傳統別稱「鵬城」冷盤揭開序幕，搭配薑蔥炒龍蝦與廣東荔枝冰酒，2026年APEC 深圳國宴端出濃濃嶺南味。亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在深圳舉行，中國國家主席習近平 與夫人彭麗媛，18日晚間在深圳國際交流中心設宴款待各經濟體領袖與嘉賓，並強調「開放是深圳的基因，創新是深圳的活力，合作是深圳的源泉」。

香港 01報導，這場以「構建亞太共同體，促進共同繁榮」為主題的APEC領導人非正式會議，晚宴前先由習近平與彭麗媛迎接各經濟體領導人及代表並合影留念。習近平在晚宴致辭中指出，深圳是中國改革開放的重要窗口，並形容深圳的發展是中國改革開放的縮影，也是亞太合作成果的生動例證。

據南華早報報導的晚宴菜單，整場國宴以廣東粵菜為主角並融入西式料理元素，頭盤端出象徵深圳別稱的「鵬城」冷菜，緊接著奉上青橄欖燉花膠湯與薑蔥炒龍蝦。主菜陣容包括豉油清蒸石斑魚、蘑菇牛排，以及以番紅花醬汁烹調的羊肚菌娃娃菜栗子；宴席中段安排「廣式點心三拼」與陳皮蓮子紅豆沙，餐後甜點備有蛋糕、新鮮水果與冰淇淋，並提供咖啡與茶。

在佐餐酒水方面，晚宴精選本土佳釀，端出產自寧夏的2019年赤霞珠紅葡萄酒與2020年白葡萄酒，並搭配充滿嶺南地方特色的廣東荔枝冰酒。

據悉，2025年在南韓慶州舉辦的峰會晚宴，邀請廚藝「黑白大廚」明星主廚愛德華（Edward Lee）設計，展現韓食傳統與現代創新的融合：前菜蔬菜卷、松子醬蟹肉沙拉， 主菜是慶州千年韓牛燉排骨、山野菜拌飯、嫩豆腐湯與三款韓式小菜； 甜點則是烤松子派、焦糖韓式年糕、智異山菊花茶。

2022 年曼谷晚宴由米其林星級主廚操刀，強調百分之百採用泰國食材； 前菜是泰式風味沙拉，主菜是泰國自產牛肉烹調的經典瑪沙曼咖喱（Massaman Curry）、普吉島石斑魚，搭配茉莉香米及9種糙米； 甜點則是融入泰國皇室傳統工藝與熱帶水果的精緻甜品。

據本報系聯合報報導，今年的APEC是中國第三次主辦，在2001年上海的APEC會議歡迎宴會上，菜式是一道冷盆、四道熱菜和兩道點心。菜品突出中國特色，為照顧各方的宗教信仰和文化習慣不使用豬肉。

2014年北京的APEC晚宴是國宴規格，重頭戲是北京烤鴨，由老牌餐館全聚德的八位片鴨師在晚宴現場表演片鴨。大會還專為不吃烤鴨的領袖準備了「五福蔬菜捲」，菜名突出中國特色，原材料選用黃瓜絲、胡蘿蔔絲、山藥絲、杏鮑菇絲、薑絲調製專用醬汁，外以鴨餅包裹。

據了解，歷年APEC 晚宴的共通潛規則，由於成員經濟體涵蓋多元宗教與文化（如伊斯蘭教、印度教等），國宴主菜通常會避開豬肉，或提供魚類、雞肉與牛肉的雙主菜選擇。

2026年11月18日，在中國廣東省深圳市深圳國際通訊中心，亞太經合組織（APEC）領導人會議歡迎晚宴當天，菜單擺放在桌上。（路透）

2026年11月18日，在中國廣東省深圳市深圳國際通訊中心，服務生們正為亞太經合組織（APEC）領導人會議歡迎晚宴忙碌著。（路透）