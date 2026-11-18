APEC領袖非正式會議與會領袖進行大合照，台灣APEC領袖代表施振榮站在後排左二。（取材自美聯社YT直播）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在APEC歡迎晚宴上以深圳發展歷程為例，強調開放、創新與合作是亞太繁榮關鍵，並預告19日將聚焦擴大開放與務實合作。

中國國家主席習近平 18日晚間在亞太經濟合作組織（APEC ）非正式領導人會議歡迎晚宴上致詞，他以深圳從小漁村發展為國際化大都市的歷程，形容深圳是中國改革開放的縮影，也是亞太合作的成功範例。19日的領導人會議將討論擴大相互開放、探索創新驅動增長及拓展務實合作等議題，期待與各方共商亞太合作大計。

據央視新聞，習近平在祝酒辭中表示，今晚，南海之濱燈火璀璨，鵬城深圳秋意盎然。在亞太經合組織第33次領導人非正式會議即將召開之際，他謹代表中國政府和中國人民，對各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎。

他說，自己曾講過，看千年的中國去西安，看500年的中國去北京，看100年的中國去上海。今天，他想對大家說，看50年的中國就來深圳。1978年，他第一次到深圳，看到的還是一個小漁村，彈指間40多年過去，如今這裡高樓林立、車水馬龍，變化之大可謂滄海桑田。

習近平表示，開放是深圳與生俱來的基因。從邊陲小鎮到國際化大都市，從引進外資和技術到積極參與制定國際規則，今天的深圳，貿易聯通四海，商旅絡繹不絕，成為中國高水平對外開放的窗口。

他接著說，創新是深圳的活力所在。從出口加工到自主研發，從「世界工廠」到創新之城，深圳每年國際專利申請量近2萬件，先進製造業和現代服務業比翼齊飛，成為中國群集式創新的前沿。

習近平指出，合作是深圳的力量之源。「來了就是深圳人。」這座城市以寬廣胸懷接納四面八方的奮鬥者，匯聚來自100多個國家和地區的國際化人才，成為中國同各方合作共贏的熱土。他認為，深圳的故事是中國改革開放的縮影，一代代建設者在改革開放中破冰突圍、接續奮鬥，解放和發展生產力，展現中國式現代化的萬千氣象。

習近平並表示，創新是深圳的活力所在。從出口加工到自主研發，從「世界工廠」到創新之城，今天的深圳，成為中國群集式創新的前沿。深圳的故事也是亞太合作的成功範例。亞太經濟體突破地理限制和觀念差異，積極投入區域合作，創造經濟快速發展的「亞太奇蹟」。

他表示，亞太經合組織成立以來，開放、創新、合作一直是其鮮明標識。從西雅圖的初次握手到雁棲湖的歷史盛會，從茂物目標的莊嚴承諾到亞太共同體的宏偉願景，亞太經合組織始終把握時代脈搏、引領亞太經濟一體化進程，助力亞太成為全球經濟最具活力的地區和重要增長引擎。

習近平最後引用北宋詩人周行己《送友人東歸》中的詩句「於道各努力，千里自同風」，表示為了建設亞太共同體，各方跨越山海走到一起。中方擔任今年APEC東道主以來，在16座城市舉辦300多場會議和活動，各成員經濟體代表逾萬人次參與，為「中國年」收穫更多重要成果作出貢獻。

他並預告，19日領導人會議將討論擴大相互開放的舉措，包括：探索創新驅動增長的路徑、拓展各領域務實合作的機遇、推動更多成果落地。