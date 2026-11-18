APEC峰會18日舉行晚宴，晚宴開始前美國總統川普（左）與俄國總統普亭（右）準備握手寒暄，中國國家主席習近平站在中間。路透

AI摘要 文章摘要整理： APEC晚宴上，川普、普亭與習近平同框亮相，普亭還主動與川普握手寒暄；克里姆林宮稱兩人可能在峰會期間多次非正式互動，白宮則未證實雙邊會談。

美國總統川普 、俄國總統普亭 及中國國家主席習近平 18日出席亞太經濟合作會議（APEC）晚宴。晚宴前拍攝大合照時，普亭走近川普身旁，兩人在習近平面前握手致意。這也是三人在APEC期間首次一同亮相。

據克里姆林宮隨行記者團發布的影片，普亭、習近平及川普一同出現在紅地毯上，準備出席18日晚間在深圳舉行的晚宴。影片中，川普、習近平及習近平夫人彭麗媛並肩站著，普亭則走過來。

川普與普亭自去年8月在阿拉斯加峰會後就未曾見面。兩人看似熱絡地問候並握手，然後互拍肩膀。

據俄國官媒塔斯社18日報導，普亭與川普APEC峰會期間，可能有好幾次機會互動。

報導引述克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說法，美俄領袖可能在峰會期間不同場合非正式交談。他說，兩人將「站著、在台階上、坐在椅子上」交流，暗示其互動不一定限於正式會談。

鄂夏柯夫告訴俄國媒體「消息」，川普和普亭將有「小範圍的」會面，沒有大批代表團參與。不過，克宮發言人佩斯科夫說，兩人不太可能舉行「完整形式會談」，但可能討論烏克蘭或伊朗衝突。

白宮迄今則未證實川普與普亭將另外舉行雙邊會談。