中國國家主席習近平（右）18日在深圳親自迎接美國總統川普。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在深圳親自接機川普，成為其任內首次迎接外國領袖；此舉被視為向川普示好，為後續貿易、台灣與科技談判鋪路。

中國國家主席習近平 18日在深圳親自迎接美國總統川普 抵達，BBC說，這是習就任國家主席以來首度到機場迎接外國領袖。

BREAKING: Xi Jinping personally greets President Trump at Air Force One in Shenzhen, China with massive fanfare @RealAmVoice @HumanEvents https://t.co/NBse611Jaq — Jack Posobiec (@JackPosobiec) November 18, 2026

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習近平與走下飛機的川普互相擁抱。深圳部分民眾也在川普車隊的行經路線歡迎他來訪。一名年輕人在川普下榻的酒店附近告訴英國廣播公司（BBC）記者，「我希望川普先生的到來能成為美中之間的一座橋梁」。

川普今年5月訪問北京時，習近平並未親自迎接，但川普在9月曾特地前往華盛頓郊外的安德魯聯合基地迎接習近平。這對任何一位美國總統而言都是罕見的舉動，也是川普首次親自以這種方式迎接外國訪賓。

對川普而言，這將是他今年第三次與習近平親自會面。川普今年5月訪問北京，接著在9月於白宮舉辦盛大的國宴款待習近平。儘管川普過去經常嚴厲批評中國的貿易行為，但今年他似乎更加重視與中國建立友好關係。

然而，紐時說，這次訪問可能帶有一種「視而不見、聽而不聞」的意味，因為川普已表示，他無意向習近平提出中國干預美國事務的問題。

BBC說，習近平深知接機的意義，據信這是習作為國家主席首次在機場迎接外國領導人。這除了是效法川普的作法外，習近平也意識到川普非常重視個人認可、禮儀及地位。習沒有交給他人執行這項任務，而是親自問候美國領導人，讓川普覺得自己很重要，習或許希望這股善意能為貿易、台灣及科技議題的談判鋪路。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳因外遇醜聞而被迫辭職。相關消息顯示，黃仁勳與一名女性商界人士有婚外情，而美國情報機構認定該女子是替中國從事間諜活動的人士。然而，川普已表示，他不會在與習近平會面時討論此事。

這延續了川普一貫的作風，就是避免直接與中國領導人正面衝突，即使議題涉及美國國家安全也是如此。

川普、習近平與俄國總統普亭將於19日會面，這將是美國、中國與俄羅斯三國領導人史上首次舉行的三方會談。這場三邊峰會預料將為川普旋風式的亞洲行畫下句點。