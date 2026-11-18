中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭在深圳舉行的APEC峰會期間會晤。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在深圳APEC峰會期間會見普亭，強調中俄關係穩定且具全球意義；普亭則表示雙方互動密切，未來將持續擴大各領域合作。

在深圳APEC峰會期間，中國國家主席習近平 18日與俄羅斯 總統普亭 會面。習近平稱，今年是中俄戰略協作伙伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。他形容中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，為變亂交織的世界提供了更多穩定性和確定性，樹立了平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏的新型大國關係典範。

「風雨不動安如山」出自唐代杜甫的《茅屋為秋風所破歌》；「風物長宜放眼量」出自毛澤東的《七律·和柳亞子先生》，後者意指應放寬眼界以面對世間景物與局勢。

習近平也指，面向中俄關係未來，應深化兩國全方位合作；堅定扛起大國應有的責任和擔當，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。

他還指，中俄的發展與亞太發展緊密相連，亞太經合組織是加強合作的重要平台。「中方願同包括俄方在內的亞太大家庭一道，共謀亞太繁榮發展大計，攜手構建亞太共同體。」

據新華社的中方通稿，普亭表示，今年以來，自己與習近平主席舉行4次卓有成效的會晤，推動俄中關係保持良好發展勢頭，雙方高層交往密切，雙邊貿易額再上新高，各領域務實合作取得長足進展，「俄中教育主題年」活動廣泛開展，免簽政策極大促進兩國人員往來。

普亭稱，俄方願與中方加強「背靠背」戰略協作，總結經驗、規劃未來，深入拓展貿易、能源、教育等領域合作，擴大人文交流，更好造福兩國人民。

報導稱，包含中共中央書記處書記蔡奇、中國外長王毅、廣東省委書記黃坤明等人參加會見。