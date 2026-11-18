南韓總統李在明（左）與中國國家主席習近平18日上午在深圳麒麟山莊雙邊會談。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 李在明與習近平在深圳會談，聚焦朝鮮半島和平、中韓經貿合作與人文交流，並借明年建交35周年推動雙邊關係持續穩定發展。

南韓 總統李在明 與中國國家主席習近平，18日上午在深圳麒麟山莊舉行雙邊會談。李在明表示，「朝鮮半島的和平與穩定屬於兩國的共同利益，希望共同努力，開啟朝鮮半島和平共存的時代」。

藉亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議機會，北韓 與美國元首會面的可能性被提及之際，被解讀為再次強調中國在朝鮮半島和平方面的作用。

此次會晤趁2人出席深圳亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議之際舉行，也是2人繼2025年11月慶州會晤、2026年1月北京會晤後的第3次元首會談。

南韓中央日報報導，李在明回憶起去年11月在慶州與習近平會面，評價韓中關係全面恢復的勢頭已得到鞏固，「今年上半年韓中貿易額較上年同期增長近50%，兩國人員往來規模預計也將時隔7年、自2019年以來首次超過1,000萬人」，並提議把明年韓中建交35周年作為兩國關係發展的新動力。

李在明表示，「希望以韓中自由貿易協定（FTA）投資談判達成為跳板，兩國在經濟領域進一步發展平等、互惠的合作關係」，並補充，「希望進一步活躍兩國人員、文化交流，繼續努力推動包括引進大貓熊這樣連接兩國國民心靈的事情」，今年1月李在明在元首會談上曾向習近平提議租借1對大貓熊。

據報導，習近平在會談中強調了兩國為全球供應鏈穩定和自由貿易開展合作。習近平表示，「國際形勢急劇變化，但兩國都是多邊主義和自由貿易的受益者」，「中國將與韓國加強溝通協調，維護全球商業網絡、供應鏈的穩定，構建全球治理體系。」

他還表示，中韓兩國作為近鄰和戰略合作夥伴，追求國民幸福這一共同目標，將借明年建交35周年之機，推進兩國關係穩定發展。

習近平指出，將在去年慶州APEC領導人會議成果的基礎上，推進亞太地區自由貿易協定和共同體建設，為區域和平與發展作出貢獻。