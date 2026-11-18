日本首相高市早苗（站立者左）17日在菲律賓與中方代表、中國農業農村部部長張柱握手並簡短交談。(圖／截自ASEAN Philippines 2026官方YT)

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在馬尼拉出席東盟加三會議時，與中國農業農村部長張柱公開握手，成為中日緊張後首次高層互動，外界並關注她赴APEC期間是否能接觸習近平。

在就任日本 首相後首度訪問中國前夕，高市早苗 17日在菲律賓馬尼拉出席東盟與中日韓（東協加三）領袖會議期間，與中國農業農村部長張柱握手並簡短交談。這是自去年11月中日關係惡化以來，高市首次與北京高官公開互動。

彭博17日報導，根據活動官方影片顯示，高市在會議開始前，向張柱致意。作為出席本場會議的最高級別大陸官員，張柱隨後起身與高市握手，兩人簡短交談了幾句。本報記者查閱畫面顯示，高市主動向張柱致意，2人交談約12秒。

此次互動發生在高市即將以日本首相身分首次訪問大陸之前。高市將出席18日至19日深圳亞太經合會（APEC）領導人會議。由於過去1年來，中日關係持續緊張，各界關注高市與中國國家主席習近平 在APEC期間是否會有任何互動。不過，分析一般認為，兩位領導人不大可能舉行雙邊會談，頂多是禮節性接觸。

日本共同社日前引述中方消息人士指出，在主要與會國家中，日本將成為唯一一個不與習近平會談的國家。在習近平將盛情接待美、俄等國元首的情況下，高市可能會受到冷遇。不過，日本政府將爭取實現與習近平的會談直到最後1刻。但也有分析指，尋找機會在APEC會場，高市與習近平握手或進行短暫接觸更為現實。

儘管國務院總理李強也於15日至16日赴菲律賓參加東盟系列會議，但他在出席16日第29次中國—東盟領導人會議後，當天下午即返回北京，缺席「東協加三」領袖會議與東亞峰會，李強與高市因此未能在東協會議期間接觸。