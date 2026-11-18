2026年APEC深圳會議開幕。(新華社) 新華通訊社

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC雖談自由貿易與合作，焦點卻轉向美中俄同框引發的雅爾達2.0、CAR機制與中國敘事之爭，凸顯大國互動與北京戰略布局。

深圳APEC 峰會，雖有自由貿易、區域合作等議題，但焦點最後還是落在美中俄三國峰會，也即有人說的「習雙普」或「習普普」罕有同框上。國際媒體多有議論，中國社會也相當好奇，這次新三國演義，看點落在「雅爾達2.0」、「CAR機制」能否成事上，但有深刻領會習思想的學者說，APEC三巨頭相會，北京要聚焦「中國敘事」，這才是戰略方向。

中國外交部官宣中，提到「中俄美都是聯合國 創始會員國和安理會常任理事國。歷史上三國曾並肩贏得世界反法西斯戰爭的勝利」，於是「雅爾達2.0」之說再熱。

認定「雅爾達2.0」的，相信三邊元首之會，在國際局勢複雜多變、大國博弈加劇下，三方面對面溝通，傳遞出堅持對話協商、管控分歧風險的積極信號，更有可能是新的世界格局形成的轉折點。還有人從雅爾達會議，聯想到勢力範圍的畫分，聯想到小國命運。

不認為「雅爾達2.0」的，一是相信當年雅爾達會議有開羅會議、德黑蘭會議做鋪墊，今次要在2天內出共同文件，能有聯合公告已是勝利；二是如學者高志凱代表，只要美中俄能夠在全球重大問題上達成共識，人類迎來和平的機會就會更大；三是時代變了，透過大國祕密協定，畫分勢力範圍的時代已成過去。

在「雅爾達2.0」外，還有「CAR機制」說，即「China-America-Russia機制」。即美中俄同為聯合國安理會常任理事國，三方面對面溝通，打破大國對抗慣性敘事，走來「G3」新格局。

第三論是中國敘事論，說中國三次辦APEC，選址就是由大而強之發展軌跡。2001年上海APEC，對應著中國加入WTO，走全球化道路和融入世界；2014年北京APEC，與中國成為全球第二大經濟體相連；2026年深圳APEC，對應科技新時代，選中國科技創新之城，顯示中國要參與起草全球治理規則，這才是真正的中國底牌。對中國來說，只要堅持改革開放，保持戰略耐心，一切將會水到渠成。要透過三邊峰會，傳遞出以開放姿態處理大國分歧的訊號。由中國敘事描出新形象，勾勒新地位。