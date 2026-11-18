普亭率「豪華陣容」抵深圳 曝經貿布局企圖
普亭率領大陣仗代表團赴深圳參加APEC，除與習近平會談外，還將與川普及各國領袖互動，凸顯俄羅斯藉峰會深化亞太經貿與外交布局。
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普亭率領大陣仗代表團赴深圳參加APEC，除與習近平會談外，還將與川普及各國領袖互動，凸顯俄羅斯藉峰會深化亞太經貿與外交布局。
亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議登場，深圳迎來重量級國際領袖。俄羅斯總統普亭18日凌晨搭乘專機抵達深圳寶安國際機場，中共中央政治局常委蔡奇親赴停機坪迎接，紅毯、儀仗隊及中俄兩國國旗一字排開，迎賓場面隆重。普亭步出機艙後，與蔡奇握手寒暄，在迎賓隊伍陪同下沿紅毯前行。這趟訪問不僅是普亭出席APEC峰會，更因俄方派出涵蓋政府核心部門、國防外交高層及國有企業掌門人的龐大代表團，讓外界關注莫斯科此行的經貿布局。
根據克里姆林宮公布的名單及總統助理烏沙科夫說明，普亭此次訪中陣容包括3名副總理、7名部長，以及總統辦公室官員和多名大型企業、金融機構負責人。其中，外交部長拉夫羅夫、國防部長別洛烏索夫均在列，經濟發展、能源、科學教育、財政等領域高層也隨行，外交、安全與經貿部門幾乎全面出動。
商界代表同樣陣容堅強，包括俄羅斯國家原子能公司、國家航太集團、聯邦儲蓄銀行及對外經濟銀行等機構負責人，另有能源企業高層及俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫等人。俄方表示，另有超過30家俄羅斯企業參與工商領袖峰會，涵蓋能源、金融、科技及物流等領域，顯示此行不只是政治外交活動，也希望藉APEC平台拓展亞太經貿合作。
普亭18日出席的是APEC工商領袖峰會並發表演說，介紹俄羅斯經濟情勢及投資潛力，另將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，討論能源、金融、科技及人工智慧等合作。19日則出席APEC領導人非正式會議，並與習近平、美國總統川普舉行三方會晤。
這場中美俄領袖首次三方直接會晤，已成為此次峰會最大焦點。美方先前表示，川普希望討論全球核武裁減問題；克里姆林宮則形容會談具有重要意義。俄烏戰爭、美中關係及國際安全議題，都使這場會面備受矚目。
從政府高層到國企掌門人，俄羅斯此次大陣仗赴深圳，除了展現對APEC峰會的重視，也凸顯其希望深化與亞太經貿聯繫的意圖。
普亭是為出席APEC工商領袖峰會與領導人非正式會議而抵達深圳，並受到蔡奇親赴機場迎接，現場有紅毯、儀仗隊及中俄國旗，場面相當隆重。 俄方派出3名副總理、7名部長，以及多名國企與金融機構負責人，涵蓋外交、國防、能源與經貿部門，目的在於一邊參與峰會，一邊推動亞太經貿合作。 普亭將先與習近平舉行雙邊會談，討論能源、金融、科技及人工智慧合作，之後還將與川普及習近平進行三方會晤，焦點包括核武裁減、俄烏戰爭與國際安全。
精華 FAQ
普亭是為出席APEC工商領袖峰會與領導人非正式會議而抵達深圳，並受到蔡奇親赴機場迎接，現場有紅毯、儀仗隊及中俄國旗，場面相當隆重。
俄方派出3名副總理、7名部長，以及多名國企與金融機構負責人，涵蓋外交、國防、能源與經貿部門，目的在於一邊參與峰會，一邊推動亞太經貿合作。
普亭將先與習近平舉行雙邊會談，討論能源、金融、科技及人工智慧合作，之後還將與川普及習近平進行三方會晤，焦點包括核武裁減、俄烏戰爭與國際安全。
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