前海國際中心附近的前海石公園，不少市民穿上了「小白鞋」。 （取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳迎接APEC第33次領導人非正式會議，市民紛紛換上運動鞋、化妝打扮，城市也以花廊與燈光秀營造熱烈的迎賓氛圍。

深圳迎接APEC 峰會，市民也自發「換裝」。隨著亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議18日至19日在深圳登場，平日習慣穿拖鞋出門的深圳人，近日掀起告別人字拖、改穿小白鞋的風潮，甚至有人特地化妝，以更好的面貌迎接各國賓客。從街頭穿搭到城市景觀，深圳全城進入「APEC時間」氛圍。

極目新聞報導，17日在APEC工商領導人峰會舉辦地前海國際會議中心附近，不少民眾穿著運動鞋出門，其中又以清爽小白鞋最常見。一名在深圳工作近10年的「新深圳人」小犀在社群平台發文，呼籲會議期間暫時收起拖鞋。她表示，自己平時一年四季都穿拖鞋，但近日決定換上新買的運動鞋，也特地化了妝，希望以小小行動當好東道主。

貼文引發網友熱烈討論，有人表示特地翻出白色運動鞋，也有人準備換上皮鞋；不過，也有民眾認為不必刻意改變習慣，決定繼續穿拖鞋，以深圳人一貫自在的生活態度迎接盛會。

市民忙著打理門面，整座城市也同步換上新裝。據人民網報導，深圳此次布置20處特色主題綠雕、200多處景觀小品及800多處花境，634座橋梁掛上花卉，串連成綿延約360公里的景觀花廊。從深南大道到濱海大道，三角梅、月季等花卉沿路綻放，讓城市街景增添節慶氣氛。

前海石公園入口設置「APEC CHINA 2026」主題裝置，周邊花海吸引不少民眾駐足拍照，甚至有智能跟拍機器人穿梭其中，協助遊客留下紀念。

夜幕降臨後，深圳更以燈光秀迎賓。人才公園附近樓宇陸續亮燈，幕牆浮現「共創美好亞太」、「促進共同繁榮」等標語，金色燈光勾勒出地標建築「春筍」輪廓，五彩光影倒映湖面。來自德國的遊客表示，第一次到中國，深圳充滿科技感，城市景觀與原先想像很不一樣。

這是深圳首次承辦APEC領導人非正式會議，也是中國繼2001年上海、2014年北京後，第三度主辦這項亞太重要國際盛會。今年會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題。