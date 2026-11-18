2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於11月18至19日在深圳舉行，各國領導人陸續抵達。在迎接來賓的儀式上，中國出動紅毯鋪設機去鋪排地毯。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC迎賓現場以紅毯鋪設機吸睛，網路影片將其與習近平9月訪美時美軍鋪毯畫面對比，引發中美網友熱烈交鋒。

2026年亞太經合組織（APEC ）領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳登場，隨著各國元首陸續飛抵，機場迎賓儀式竟意外成為網路熱議焦點。在迎賓現場，中方高調出動由深圳自主研發的「紅毯鋪設機」迎接外賓。這段流暢的自動化畫面立刻被媒體拿來與今年9月習近平訪美時，美軍跪地鋪紅毯的接機畫面成為對比。

香港 01報導，從網路流傳的對比影片可見，本次深圳APEC峰會期間，當與會領袖專機停穩後，自動化地毯機便立即啟動，僅由兩名工作人員輔助推進，後方人員同步校準接縫與平整度，短短5分鐘便迅速鋪出筆直工整的紅毯。該機雖未做到全自動作業，但相較過去依靠純人手鋪地氈，速度更快、效果更佳。

反觀另一段今年9月的畫面，當時習近平專機抵達美國安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），機艙門開啟後，數名美軍士兵仍在現場匆忙鋪平並清潔長達30公尺的紅地毯，包括外長王毅與禮賓司長洪磊等中方官員當時正站在艙門前目睹這一幕。

報導指出，兩相對比下，中美網友隨即展開隔空交火。

不少中國網友盛讚「深圳智造」的高效率與穩定度，更有人酸美軍純手工跪地調整地毯的畫面簡直像「奴隸勞動（slave labour）」。不過，也有網友反諷中方鋪地毯竟動用多達6名人員搭配一台機器，質疑「不知哪國比較聰明」。

此言一出立刻遭大批網友打臉，指出美方當時同樣出動約6人且耗時10分鐘才完工，中方不僅時間減半、效果更佳，直接回嗆酸民「沒看完整新聞就別亂噴」。儘管該款紅毯機尚未達到完全無人化作業，但已成功憑藉俐落表現搶盡峰會場邊風頭。

深圳機場研發的「紅地氈鋪設機」相較過去依靠純人手鋪設速度更快。（影片截圖）

中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)