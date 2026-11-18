11月17日上午，中國國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的加拿大總理卡尼。 (新華社)

AI摘要 文章摘要整理： APEC前夕，習近平在深圳密集會見6國領袖，其中中加關係最受矚目，雙方宣布擴大關稅減免安排，推動經貿合作回暖。

2026年亞太經合組織（APEC ）領導人非正式會議18日召開，中國國家主席習近平 17日在深圳展開主場外交，一口氣會見加拿大 總理卡尼、越南國家主席蘇林等至少6國領袖。其中中加關係回溫，中方將對約4億加元的加拿大出口商品提供額外關稅減免，涵蓋豬肉、魚類及海產等產品。加方則延長並擴大部分中國鋼鋁產品的關稅減免2年。

習近平昨分別會見參加峰會的加拿大總理卡尼、越共中央總書記蘇林、巴布亞新幾內亞總理馬拉佩、墨西哥總統辛鮑姆、秘魯總統藤森慶子、智利總統卡斯特。

這是卡尼出任總理後第三次與習近平會面。二人曾於去年APEC南韓慶州峰會期間會晤，而後卡尼於今年1月訪中，成為近10年來首位訪中的加國總理，雙方達成處理經貿問題初步聯合安排。

文匯報報導，在與加拿大總理卡尼會見時，習近平指出，中國和加拿大同為亞太地區重要國家。中加關係改善發展符合兩國人民利益，也有利於維護世界和平穩定和發展繁榮，是一個正確選擇。

習近平就發展中加關係提出4點意見。一要乘勢而上，增進政治互信。二要加強對接，進一步傳統合作及新興合作。三要著眼長遠，深化兩國人文交流。四要加強協調，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威和多邊貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

加拿大總理辦公室會後發表聲明宣布，兩國將延長並擴大經貿問題初步聯合安排，中方將為約4億加元的加拿大出口商品提供額外關稅減免，其中包括1.16億加元的冷凍豬肉，以及2.85億加元的魚類及海產，包括部分冷凍冷水蝦類、太平洋牡丹蝦、象拔蚌、海參及格陵蘭大比目魚等。

作為交換，加拿大同意將原定於2026年底到期的部分中國鋼鋁產品的現行關稅減免措施延長2年，並將減免範圍擴大至另外32個加拿大本土供應不足或未有供應的鋼鋁關稅稅目。

加拿大國際貿易部長西杜本月初曾在北京與中國商務部長王文濤共同主持第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議。雙方會後宣布，將部分農產品及鋼鋁產品的關稅優惠措施延長2年至2028年底。今次宣布是在這一基礎上進一步擴大。

報導指出，在會見越共中央總書記、國家主席蘇林時，習近平強調，雙方要深化多維聯通，促進利益融合，推動智慧口岸和跨境經濟合作區早日落地。要攜手落實四大全球倡議，加強在聯合國、中國—東盟、瀾湄合作等框架內協作。

在與墨西哥總統辛鮑姆會見時，習近平指出，推動中墨關係向更高水平、更寬領域、更深層次發展，對實現各自國家發展戰略、促進全球南方聯合自強具有重要意義。在與智利總統卡斯特會見時，習近平指出，智利是第一個同新中國建交的南美國家，中智關係歷經國際風雲考驗，長期健康穩定發展，始終走在中國同南美國家關係前列。

11月17日上午，中國國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的加拿大總理卡尼。 (新華社)