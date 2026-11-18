APEC領袖代表施振榮抵達飯店後，與隨行的台灣代表團成員握手致意，為接下來的APEC領袖代表行程揭開序幕。國安會副秘書長趙怡翔（右五）也在代表團內。(記者謝守真／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 施振榮相隔近20年再度代表台灣出席APEC深圳峰會，抵達後一路微笑，強調將分享台灣科技、AI與供應鏈優勢，並依指示與各經濟體積極交流。

2026年亞太經濟合作會議（APEC ）經濟領袖會議18日至19日在深圳舉行，台領袖代表、宏碁 集團創辦人施振榮18日上午搭乘專機抵達深圳，偕夫人葉紫華入住福田區四季酒店。施振榮此次相隔近20年再度代表台灣出席APEC經濟領袖會議，將與各經濟體交流，分享台灣在科技、人工智慧（AI）產業及供應鏈 的發展優勢。

施振榮下榻的飯店周邊實施維安管制，上午近10時，飯店樓下出入口已拉起管制線，進入人員須接受安檢，媒體則被安排至飯店6樓等候採訪，現場未見台商、台胞聚集迎接。施振榮上午11時許抵達飯店，由飯店經理接待，沿途面帶微笑，面對媒體詢問此行是否預計與美國總統川普或美方官員會面，以及是否有其他會面安排，均未正面回應，僅微笑揮手致意。國安會副秘書長趙怡翔也在代表團內。

隨後，施振榮與台APEC代表團成員握手致意，並在飯店與現場人員揮手並合影。媒體詢問他行前所說「台灣將帶著微笑曲線而來」有何期待，施振榮同樣以揮手回應；下午1時，他與隨團企業代表及團員出席午宴，並將於午宴中致詞。

施振榮18日上午從桃園國際機場第一航廈搭乘專機啟程，上午10時47分降落深圳寶安國際機場，現場安排紅毯迎接。此次由外交部國際組織司司長孫儉元接機，與其他經濟體代表由大陸外交部官員接機的安排不同，台方領袖代表的接待仍循涉台事務方式處理。2014年北京APEC期間，台方領袖代表、前副總統蕭萬長出席會議時，則由時任大陸國台辦副主任陳元豐（副部級）接待。

施振榮出發前在桃園機場表示，此次是他繼2007年代表台灣出席澳洲雪梨APEC經濟領袖會議後，相隔近20年再次擔任台領袖代表，承蒙賴總統信任，深感責任重大。

施振榮指出，近20年前，他曾在APEC提出數位機會中心2.0（ADOC 2.0）倡議，期盼結合政府與民間企業力量，協助縮短APEC各群組及社群間的數位落差，促進綠色成長與永續發展。

施振榮表示，全球經貿環境近年歷經重大變化，數位轉型與AI快速發展，不僅改變產業面貌，也為亞太區域帶來新的機會與挑戰。他過去投入國際企業經營，與許多APEC會員建立穩定合作關係，近年也持續探索AI作為長期協作夥伴的可能性，思考人類如何與AI共同創造價值。

施振榮強調，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員。此次出席APEC，他將遵照賴總統指示，與各經濟體積極交流，分享台灣長期累積的經驗與優勢，讓更多合作夥伴共享AI發展帶來的機會。他並以「台灣將帶著微笑曲線而來」形容此次出席的期待。

媒體詢問APEC領袖代表施振榮是否有機會與美國總統川普或美方官員會面，他微笑揮手未正面回答。(記者謝守真／攝影)