加拿大總理卡尼（左）11月17日在深圳會見中國國家主席習近平。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平會晤卡尼後，中加宣布延長經貿豁免措施2年，並在鋼鋁、農水產品、電商與銀行設點等議題上形成補充安排，推動雙邊經貿關係回溫。

中國國家主席習近平 昨天在深圳會見加拿大總理卡尼 （Mark Carney）後，中國商務部 宣布，雙方同意將初步聯合安排的相關豁免措施延長2年，加方將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍；中方則調整對加方部分農水產品採取的反歧視措施。

新華社報導，中國商務部新聞發言人17日表示，在中國和加拿大兩國領導人共識的引領下，雙方本著相互尊重、合作共贏的精神，在初步聯合安排基礎上開展多輪經貿磋商，就雙方關注的經貿問題形成補充聯合安排。雙方同意將初步聯合安排的相關豁免措施延長2年。

發言人說，「加方還將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍。相應地，中方將根據有關法律法規，進一步調整對加方部分農水產品採取的反歧視措施」。此外，雙方就電子商務合作、中資銀行在加設立分支機構、優化營商環境等經貿問題形成積極共識，「相信這些安排將有利於雙方深化經貿合作」。

發言人說，雙方將加緊履行各自國內程序，推動有關成果盡早落實見效，並將持續探討進一步深化經貿合作的相關安排。同時，雙方將充分用好中加經貿聯委會機制，繼續拓展合作、解決問題、管控分歧，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

據卡尼辦公室的聲明，中國將為加國出口品提供約4億加元額外關稅減免，包括冷凍豬肉部位與海鮮。

這是卡尼上任以來第3次與習近平會面。今年1月卡尼訪中與習近平舉行會晤後，中加關係回溫。此舉被視為他推動加拿大減少對美國經濟高度依賴的重要戰略之一。