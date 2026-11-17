亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會18日將登場，新聞中心陸續湧入各國媒體，17日上午工作區幾乎座無虛席，記者忙著使用電腦處理採訪及發稿工作。（記者謝守真／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC峰會前夕，新聞中心媒體人數快速增加，工作席位從尚有空位到近乎座無虛席，同時也出現網路不穩、影響採訪發稿的問題。

亞太經濟合作會議（APEC ）非正式領袖峰會18日至19日在深圳登場，隨著峰會日期逼近，來自世界各地的媒體陸續進駐新聞中心。本報記者連日觀察，15日下午抵達時，新聞中心內仍有不少空位，16日媒體人數已明顯增加，到了17日上午8時30分許，工作區幾乎座無虛席，中午過後工作人員更再增加兩排桌椅，逾21個工作席位，因應媒體採訪需求。

本次APEC深圳峰會位於深圳會展中心（福田）2號館的APEC新聞中心，總面積約1.5萬平方公尺，是這次峰會期間各國媒體工作的主要據點。新聞中心以中央四面大型螢幕為核心，四周環繞設置工作桌椅，螢幕播放會議相關直播，讓記者即使留在工作區，也能即時掌握峰會進展。

隨著峰會日期逼近，來自世界各地的媒體陸續進駐新聞中心。記者17日上午8時30分許，注意到已有大批記者在座位上使用電腦工作。中午用餐返回後，發現工作人員已在原有工作區再增加兩排桌椅，一排設有11個位置，另一排有10個位置，沿著中央螢幕四周配置。短短三天，新聞中心從原本尚有不少空位到增加座位，反映出隨峰會逼近，媒體採訪工作逐漸進入高峰。

而這次深圳峰會受到國際媒體關注，也與多國領袖預計出席有關。美國總統川普、大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、日本首相高市早苗等領袖的動向備受關注，其中川習會更是外界關注焦點，美中關係及經貿局勢能否進一步發展，也成為媒體追蹤的議題。

工作人員告訴記者，媒體工作區設有約700個標準工作席位，最高可滿足近千人同時在場工作。另有可供境內外媒體預約使用的專用工作間，以及單邊直播點位，並配備提詞器、專業燈光等設備。新聞中心也設有演播室、採訪間、圖片中心及信號傳輸室，提供媒體進行直播連線、專訪錄製及影像傳輸等服務。

不過，新聞中心的實際使用情況並非全然順暢。有記者反映，現場網路連線不穩定，影響即時發稿及資料傳輸；也有記者在工作期間遇到網路速度變慢、連線不順的情況。

本報記者實際使用也發現，網路有時連線順暢，但部分時段速度明顯下降，甚至難以正常使用。對需要即時撰稿、傳送照片及發布新聞的媒體而言，網路穩定度直接影響工作效率，也讓記者在峰會期間的採訪與發稿多了一項考驗。

新聞中心自11日啟用，11日至16日開放時間為上午9時至晚間10時，17日起因進入峰會高峰期，開放時間延長至凌晨。從清晨陸續進駐的各國媒體，到中午臨時增加的工作席位，隨著領袖峰會即將登場，新聞中心也逐漸進入最忙碌的階段。

深圳APEC新聞中心以中央四面大型螢幕為核心，四周設置媒體工作席位，隨著峰會逼近，工作人員17日午間也臨時增設兩排桌椅，共增加21個工作席位，顯示各國媒體高度關注此次峰會。（記者謝守真／攝影）