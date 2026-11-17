加拿大總理卡尼（左）今年1月與習近平在北京會面。圖為資料照。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 習近平與卡尼會談後，中加宣布擴大經貿初步安排，中方放寬加拿大農漁產品關稅，加方則延長並擴大中國鋼鋁產品減免，並推進航線與貿易合作。

中國國家主席習近平 17日上午在深圳會見赴陸出席APEC峰會的加拿大總理卡尼 （Mark Carney），加拿大總理辦公室會後發表聲明，宣布延長並擴大處理雙邊經貿問題的初步聯合安排，包括中方一步放寬加拿大農漁產品的關稅 減免，加方則延長並擴大部分中國鋼鋁產品的關稅減免2年。不過，加方聲明中未見中國車企在加國投資的相關討論。

這是卡尼出任總理後第三次與習近平會面。二人曾於去年APEC南韓慶州峰會期間會晤，而後卡尼於今年1月訪陸，成為近10年來首位訪陸的加國總理，雙方達成處理經貿問題初步聯合安排。

卡尼17日與習近平在深圳舉行會談。加拿大總理辦公室會後發表聲明宣布，兩國將延長並擴大經貿問題初步聯合安排，中方將為約4億加元的加拿大出口商品提供額外關稅減免，其中包括1.16億加元的冷凍豬肉，以及2.85億加元的魚類及海產，包括部分冷凍冷水蝦類、太平洋牡丹蝦、象拔蚌、海參及格陵蘭大比目魚等。

作為交換，加拿大同意將原定於2026年底到期的部分中國鋼鋁產品的現行關稅減免措施延長2年，並將減免範圍擴大至另外32個加拿大本土供應不足或未有供應的鋼鋁關稅稅目。

加拿大國際貿易部長西杜本月初曾在北京與中國商務部長王文濤共同主持第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議。雙方會後宣布，將部分農產品及鋼鋁產品的關稅優惠措施延長2年至2028年底。今次宣布是在這一基礎上進一步擴大。

除關稅安排外，加拿大總理辦公室還公布多項投資、教育領域機會及航空等商業合作進展，包括加拿大航空（Air Canada）將於2027年5月開辦溫哥華至廣州新航線。此外，加方將於2027年組織大型貿易代表團訪陸。

卡尼在聲明中表示，中加兩國重新調整關係，為加拿大農民、牧場經營者及漁業界帶來數以十億加元計的新出口訂單，亦令兩國民眾旅遊、留學及營商更便利。他稱，加拿大正強化本國實力，同時推動對外關係多元化。