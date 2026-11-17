11月16日，墨西哥總統辛鮑姆抵達深圳，將出席亞太經合組織第33次領導人非正式會議。圖右後是被外界封為「中國第一女保鏢」徐瑾。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥總統辛鮑姆率先抵達深圳出席APEC，隨行的中國「第一女保鏢」徐瑾因專業護衛表現再度成為中外媒體焦點。

亞太經濟合作會議（APEC ）第33次領導人非正式會議將於11月18日至19日在廣東深圳登場，墨西哥 總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）於16日中午率先乘專機抵達深圳寶安國際機場，成為首位抵深的外國元首。然而，接機畫面曝光後，隨行在側的中國「第一女保鏢」憑藉幹練氣場與俐落身手貼身護衛，意外「搶盡風頭」，不僅在中國網路掀起熱議，更引發港媒與墨西哥當地媒體跨國關注。

綜合南華早報、墨西哥「SDPnoticias」等媒體報導，辛鮑姆步出機艙走過紅地毯並登上禮賓車期間，一名身穿深色西裝、束起長髮的女性隨扈全程寸步不離緊隨其後。南華早報以「中國明星女保鏢搶盡風頭」為題報導指出，這名隸屬公安部特勤局的女性警衛人員，以沉穩儀態與俐落效率讓外界留下深刻印象。在辛鮑姆登車前，她更細心確認車門與周遭安全動態，眼神銳利地環視四周警戒。

據報導，雖然中國官方未正式公開此次執勤人員姓名，但多名眼尖網友均認出，她正是隸屬公安部特勤局外賓警衛總隊、被外界封為「中國第一女保鏢」的徐瑾（網路過去常誤傳其化名為「嚴月霞」）。根據公開資料與過往報導，現年約40歲的徐瑾出身河南武術世家，畢業於北京體育大學武術專業，曾作為警界代表出席2020年中國人民警察警旗授旗儀式，具備深厚武術功底與高階特勤資歷。

徐瑾近年多次奉派擔任訪華外國女性元首與第一夫人的貼身隨扈，屢次在國際外交場合成為焦點。她曾於2023年護衛敘利亞總統夫人阿斯瑪；2025年2月貼身保護時任泰國總理貝東塔，獲對方在社群平台拍片公開致謝，同樣在歐美與華文媒體間引發高度討論。

此次隨著墨西哥首位女總統辛鮑姆首次官式訪華，徐瑾再度現身執行貼身警衛任務，相關短影音在央視與中新社釋出後迅速發酵。SDPnoticias等墨西哥媒體亦大篇幅轉載接機畫面，向當地民眾介紹這位精通武術與安全防護的「世界頂級女保鏢」。

外交觀察人士指出，墨西哥是中國在拉丁美洲的第二大貿易夥伴，中方此次派出最頂尖的女性特勤人員貼身護衛，不僅展現高規格外交禮遇，也為這場備受矚目的多邊峰會增添一抹場邊亮點。