AI摘要 文章摘要整理： 英國首度承認派遣網路獵敵部隊到海外，與盟友協作追蹤敵對駭客並嘗試事前阻止攻擊，外界關注其是否與中國相關網路活動有關。

面對網路攻擊日益頻繁，英國軍方首度公開承認向海外派遣網路作戰人員，與盟友合作追蹤敵對駭客 ，試圖在攻擊發生前加以阻止。由於中國相關網路活動被英國列為重大安全挑戰，這項部署引發外界關注，但英國國防部 並未證實行動是否針對中國。

美國之音報導，英國「國防網絡與電磁部隊」指揮官費耶斯少將日前透露，英國已派遣「網絡獵敵部隊」前往海外，與夥伴國家合作，識別並應對敵對網路活動。國防部則表示，不會公開具體行動、地點及合作夥伴，以免影響任務。

倫敦國王學院國際安全教授史蒂文斯指出，過去英國的網路獵敵行動主要協助盟友找出並清除網路中的惡意活動，如今的部署似乎更積極，可能直接協助應對藏身友好國家的敵對網路操作者。他認為，英國不太可能派員進入中國境內，但可能協助歐洲及其他盟友處理中國相關的秘密網路活動。

英國近年接連發生重大資安事件，包括2024年5月，國防部軍人薪資系統遭入侵，涉及現役、預備役及部分退役人員的姓名與銀行資料；同年3月，英國政府指控與中國有關的駭客入侵選舉委員會系統，並對議員進行網路偵察；今年1月，英媒也報導中國相關駭客曾鎖定唐寧街高級官員的手機通訊，但相關入侵情況並未獲官方全面證實。

英國國家網路安全中心2026年報告將中國相關網路活動列為最複雜、最持續的網路挑戰之一。報告期間共收到1831件網路事件通報，其中337件需要中心介入，但並非所有事件都與中國有關。

網路攻擊的威脅也不只限於政府機密。專家警告，一旦電力、食品冷藏等關鍵基礎設施遭攻擊，可能造成停電、設備失效及重大經濟損失。

中國駐英國使館則反對英方相關指控，稱英國缺乏證據，並呼籲透過國際合作處理網路威脅。

史蒂文斯認為，只要海外行動取得當地國家同意並遵守國際法，升級衝突的風險相對有限。英國如何在海外追蹤駭客的同時，強化國內關鍵設施防護，將是下一步重要考驗。