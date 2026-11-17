加拿大總理卡尼16日晚抵達深圳，出席APEC第33次領導人非正式會議；他表示不排除與中國車企合作。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 面對美國關稅壓力與北美汽車整合受阻，加拿大表示不排除轉向中國、歐洲或日本車廠合作，同時也準備在金融、消費品與再生能源等領域深化對華經貿關係。

加拿大 總理卡尼 表示，若與美國總統川普的貿易談判無法維持北美汽車產業整合，加拿大不排除轉向中國、歐洲或日本車廠尋求合作；國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）也釋放了深化對華經貿合作的積極信號，他並透露，已為卡尼與中國國家主席習近平即將舉行的會面預作準備。

美聯社報導，卡尼日前在柬埔寨 表示，加拿大擁有世界一流的汽車產業工人，希望能在整合的北美市場充分發揮所長，但美國的貿易措施已削弱區域市場整合。他強調，與美國談判仍是優先事項，任何協議都必須確保加拿大汽車產業持續發展。

卡尼16日晚抵達中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，他表示，如果加拿大汽車工人及製造設施無法在北美市場充分運用，就必須尋找其他機會，與中國、歐洲或日本車廠合作。

對於中國投資是否是與美國談判的籌碼，卡尼回應：「這不是籌碼，而是對行動的反應。」他並強調，中國企業若要投資加拿大，必須在當地進行大規模製造，而非單純組裝進口零件。

今年1月，加中達成協議，加拿大將中國電動車進口關稅從100%降至6.1%，初期每年開放最多4.9萬輛進口；中國則同意調降芥花籽等加拿大農產品關稅。不過，安大略省省長福特警告，開放中國電動車可能威脅加拿大就業，也可能影響加國汽車進入美國市場。

另一方面，加拿大國際貿易部長西杜15日接受彭博電視專訪時表示，加拿大將務實深化與中國的經貿合作，但會審慎評估風險。他透露，已在北京與中國商務部長王文濤會晤，為卡尼與習近平會談預作準備，雙方可能宣布在消費產品、金融服務、銀行及投資等領域合作。

西杜指出，加中也可在再生能源領域尋找合作機會，尤其是中國的電池儲能技術。此外，加拿大已與阿里巴巴討論，協助更多加拿大中小企業進駐電商平台，拓展中國市場。

在川普提高關稅、加美貿易關係承壓之際，加拿大計畫2035年前將對美國以外市場的出口增加1倍，並將對中國出口提高50%。西杜強調，加拿大將以務實、建設性的方式推動合作，同時透過外國投資審查機制把關，不會貿然開放。從汽車製造到農產品及金融服務，加拿大正尋求擴大合作夥伴，為經濟發展增加選項。