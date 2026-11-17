AI摘要 文章摘要整理： APEC峰會前夕，深圳以無人機物流、超級充電站與智慧港口等場景展現科創實力，吸引外籍客關注，同時也凸顯境外支付便利仍待改善。

APEC 第33次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳登場。峰會前夕，外籍客陸續抵達，科技應用與城市面貌成為話題。從無人機 外送、電動車 超級充電站到智慧港口自動化，深圳藉日常與產業場景展現科技實力；有外籍訪客形容城市科技感濃厚，「很像美國」。

綜合媒體報導，中國時隔12年再度主辦APEC，深圳以科技創新為展示重點，藉多項日常與產業創新場景對外展現「硬實力」，相關話題「深圳加APEC等於無限可能」也在會議前夕登上微博熱搜。

報導指出，隨著21個成員經濟體代表及跨國企業高層到訪，無人機物流成為熱門體驗。當地已將服務納入常態商業運作，民眾透過手機下單，餐點及日用品可由無人機送至指定取餐櫃，約10多分鐘即可送達，吸引外籍客及媒體關注。

綠色交通方面，深圳積極打造「超充之城」，密集設置液冷超級充電站，官方稱，新能源車可在「一杯咖啡的時間」完成補電，凸顯電動車產業鏈與充電設施。產業端則以「媽灣智慧港」為代表，整合5G、人工智慧及自動駕駛技術，讓貨櫃裝卸與無人集卡運輸自動化，配合通關流程優化，縮短貨物等待時間。

城市整頓也讓返鄉居民有感。義大利商務客Giuseppe第二度到訪深圳，因公司與華為合作，此行考察園區、電動車及儲能技術。他稱讚深圳科技感強、環境美觀，「很像美國」；但同行友人嘗試使用支付寶時，仍因護照資料無法輸入而難以綁定，顯示境外旅客使用電子支付仍有障礙。

在南京任教的深圳人張小姐趁學校秋假返鄉。她說不熟悉峰會議題，最有感的是會場周邊綠化與市容改善，讓她感受到「久違的經濟上行感」。她也說，過去街頭電動單車多、交通混亂，近期整頓後「今天終於沒電雞了」。

深圳從昔日邊陲漁村發展為科創城市，背後有產業鏈與供應鏈支撐。峰會能否將智慧城市經驗轉化為區域合作機會，吸引企業投入研發布局，備受關注。