APEC非正式領袖峰會主會場深圳國際交流中心外，不少深圳民眾駐足拍攝場館周邊景象，也有家長帶著孩子前來。(記者謝守真／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： APEC峰會在深圳登場前夕，當局推動綠色出行與彈性辦公，全市車流大減；同時主會場周邊維安加強，吸引民眾趁封路前前往拍照留念。

亞太經濟合作會議（APEC ）非正式領袖峰會18至19日在深圳登場，深圳16日率先啟動「綠色出行」，全市約三分之一車輛申報自願停駛，車流較平日減少約七成。另一方面，峰會主會場維安日益嚴密，適逢深圳秋假，不少民眾趕在封路前帶孩子到場拍照打卡。

香港 明報報導，深圳當局為確保峰會期間交通順暢，倡導市民周一至周五彈性辦公、綠色出行，全市約150萬輛車申報自願停駛。多名計程車及網約車 司機表示，16日早上出車後一路暢通，平時常見的塞車情況明顯減少。計程車司機王師傅估計，當天車流較平日減少近七成。

不過，車流減少也影響司機生意。司機田師傅表示，上午6時出車至下午2時，8小時收入僅150多元人民幣，但能在道路順暢的情況下開車，心情仍相當不錯。相較之下，地鐵站人潮依舊密集，不少家長趁秋假帶孩子前往站內地標拍照。

峰會主會場深圳國際交流中心位於福田區香蜜湖片區，周邊維安同樣受到關注。本報系聯合報報導，記者16日上午走訪時，園區周邊已有大批維安人員部署，從進入園區前的設備檢查、建築入口證件管制，到外圍人員巡視，安全管理相當嚴格。

儘管如此，場館外仍有不少民眾駐足拍照，有人隔著圍欄張望，也有人拿起手機記錄會場景象，甚至帶著孩子前來留念。明報指出，香蜜湖主會場周邊當天已進入封路前最後階段，不少市民把握近距離參觀的機會，趕在管制開始前「最後打卡」。

聯合報也指出，深圳今年首次實施秋假，假期恰好與APEC峰會期間重疊，有家長趁假期帶孩子外出。當地民眾表示，近期有七天假期，因此安排出遊。秋假是深圳今年新實施的措施，並非配合APEC峰會特別放假。