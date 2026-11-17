美國總統川普(左起)、俄國總統普亭、中國國家主席習近平19日將在中國深圳舉行歷史性的三方元首會談，圖為藝術家仿照1945年的雅爾達會議繪製三人同座的作品。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 中國在APEC峰會前強調美中俄元首首次面對面會晤具開創性意義，同時公布多項經貿成果，聚焦數位合作與FTAAP推進。

亞太經濟合作會議（APEC ）領袖會議18日將登場，中國商務部 表示，今年以東道主身分推動各經濟體深化經貿合作，迄今已達成近50項務實成果，其中數位經貿合作占約一半，並持續推進亞太自由貿易區（FTAAP）建設，盼為區域經濟整合注入新動能。

中國外交部發言人毛寧表示，這是中美俄三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞「維護世界和平、促進大國關係戰略穩定」深入交換意見，具有開創性意義。她指出，當前形勢下，三國肩負合作應對全球性挑戰、促進世界和平穩定的重要責任，中美俄加強溝通、管控分歧、穩定關係，符合三國利益，也是國際社會期待，有利於穩定世界局勢。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼16日表示，今年APEC經貿合作成果主要聚焦四大方向，包括推進區域經濟一體化、支持世界貿易組織工作、深化數位合作及發展綠色經濟。5月22日至23日在蘇州舉行的APEC貿易部長會議，已達成「蘇州聲明」；11月3日，外交與貿易雙部長也透過視訊會議，就區域經貿合作交換意見。

其中，推動亞太自由貿易區是今年重要議題。中方倡議制定FTAAP相關成果文件，為下一階段工作建立行動框架，目前正與各經濟體磋商，希望在領袖會議期間形成共識。FTAAP構想最早於2006年APEC領袖會議提出，2014年中國主辦APEC時，則進一步推動「北京路線圖」，為區域經濟整合奠定基礎。

隨著區域貿易安排日益多元，如何促進不同協定間的對話與規則銜接，也成為討論重點。包括區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等機制，以及數位貿易、競爭政策、貿易與勞工、智慧財產權等新興議題，都被列入合作範圍。

數位經貿則是今年成果的一大亮點。中國商務部國際司司長陳超指出，全年累計推動數位經貿、人工智慧及跨境電商等25項合作成果，約占經貿成果一半。APEC數位貿易卓越中心今年正式啟動，將透過能力建設、經驗交流及實務分享，協助各經濟體提升數位貿易發展能力。

此外，亞太示範電子口岸網絡也推動試點合作，讓進出口貿易資料一次錄入、多邊重複使用，據中方公布的數據，相關措施可降低作業成本66%，通關時間縮短近50%，盼藉由數位化改善跨境貿易效率。

APEC成立於1989年，區域貿易總額已從當年的3.1兆美元，增至2025年約26兆美元；亞太經濟總量占全球60.7%，2026年經濟成長率預估為3.4%。在全球經貿環境變動之際，APEC今年以開放、創新、合作為優先方向，如何將各項倡議轉化為具體合作，將是後續區域經濟整合的重要考驗。

中俄美三國元首19日將在深圳舉行史上首次面對面會晤，中國外交部形容「具有開創性意義」。(美聯社)