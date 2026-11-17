新華社16日發布，「中國—東協自貿區3.0版升級議定書」將於2026年12月1日生效。中國商務部 此前表示，該議定書將與區域全面經濟夥伴協定（RCEP ）形成互補機制，為構建中國—東協超大市場提供制度性保障，並且加強標準、規則等「軟聯通」。

該議定書談判於2022年11月啟動，歷經九輪正式談判、120多場工作組會議後，於2024年10月實質性結束談判，2025年5月20日透過中國—東協經貿部長特別會議（線上方式）宣布全面完成談判。談判完成後雙方於2025年9月啟動各自的國內簽署批准程序。

議定書是在現有中國—東協自貿協定（CAFTA；東協10+1）和RCEP基礎上，新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等9個章節，涵蓋標準技術法規、海關程序與貿易便利化、中小微企業合作等領域，並與RCEP形成互補機制。

議定書重點推動數位經濟基礎設施建設、推廣行動電子支付、加快跨境電商發展、新能源汽車及人工智慧等前沿數智技術應用領域合作，並在綠色貿易領域加強新能源汽車、清潔能源等項目合作。該議定書還新增海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施規則等。