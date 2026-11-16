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中國創投資金重回半導體 機器人、無人機與自駕車降溫

記者黃雅慧／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國創投資金在機器人、無人機與自駕車降溫後回流半導體，AI晶片與先進封裝成為新焦點，但投資人也更要求訂單與商業化進展。

在人形機器人、無人機與自動駕駛車等具身智能投資降溫後，中國創投資金再度重回半導體領域。

財聯社創投通數據顯示，僅10月31日至11月6日一周，積體電路領域融資金額達到了111億元(人民幣，下同)，在中國國內披露融資總額中的占比超過一半。

科創板日報引述第三方統計數據報導，10月具身智能領域共計33起融資，涉及金額101.05億元；9月的數據則是60起、110.28億元。10月融資筆數較上期減少45%，金額下降約8.4%，交易頻率的變化比資金規模更為明顯。

與此同時，投中研究院數據顯示，今年第3季，半導體領域合計631起投資交易，融資規模達1092.43億元，數量和金額分別較去年同期增長52.42%和91.2%。

前述變化顯示，具身智能降溫，一級市場資金重新尋找投資主題，半導體是目前被更多市場參與方提及的選擇。

報導指出，僅10月就有至少10家AI晶片相關企業完成新一輪融資，其中多筆達到10億元級，覆蓋存算融合、服務器CPU、智能駕駛等方向。到了11月初，存算一體晶片企業後摩智能、先進封裝企業奕成科技又分別宣布完成數十億元融資。

另有中國國資背景先進封裝項目的數十億元規模融資，目前正在交割過程當中。可以看到，這批大額融資與AI計算需求密切相關，覆蓋了晶片設計、封裝等多個產業鏈環節。

不過，融資並未變得輕鬆。「資金口味變了」，一家硬科技企業的融資負責人稱，在和機構的溝通中發現，不少機構目前已經把訂單作為是否出手的重要前提，訂單規模成為了篩選門檻，意味投資方對企業商業進展的要求，落到更具體的數字上。

精華 FAQ

  • 因人形機器人、無人機與自動駕駛等具身智能投資降溫，市場資金開始尋找新主題；半導體又因AI算力需求升溫、產業鏈成熟度較高，成為更受追捧的投資方向。

  • 10月具身智能僅33起融資、金額101.05億元，筆數較前期減少45%；相較之下，第3季半導體共有631起交易、融資1092.43億元，年增幅明顯更強，資金明顯轉向。

  • 投資方不再只看概念與賽道，而是把訂單作為是否出手的重要前提，尤其重視訂單規模與商業落地程度，代表資金對企業實際營收能力與成長確定性的要求更高。

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