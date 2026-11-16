解AI耗能、散熱難題 中擁8成海底資料中心專利領跑全球

全球首個海上風電融合型海底數據中心，已於2026年初在上海臨港投入使用。(取材自上觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 在AI算力需求暴增下，海底資料中心因可降低耗能、散熱與用地壓力而受關注；最新研究顯示，中國已掌握全球80%相關專利並率先落地商用。

AI熱潮下，算力需求暴增，在算力基礎設施的建設中，海底資料中心（UDC）被視為解決耗能、散熱和土地占用等問題的關鍵方向之一。11月初發表的一項最新專利研究顯示，目前中國擁有全球80%的海底資料中心專利，在該關鍵技術領域占據領先地位。

陸上資料中心消耗的電力已占全球總用電量的3%，其中相當一部分電力被用於散熱。相較之下，海底資料中心利用海水作為天然「散熱器」，可大幅降低能源消耗和冷卻用水量。

港媒南華早報引述期刊「海洋信息技術與應用」研究報導，研究人員分析2006年至2026年6月的全球海底資料中心專利，篩選得到168件樣本。

研究發現，2014年前，早期研發主要由美國、挪威和加拿大的海洋工程公司和研究機構主導，他們專注於建造耐壓艙和水下設施，當時每年的專利申請量不足3件；但自2021年起，中國成為海底資料中心專利的主導者，技術創新已從孤立驗證轉向系統集成和工程實施。在168件專利樣本中，中國專利占80%，南韓的專利數量排在第二，主要集中在資料艙部署和結構設備開發。美國的專利涉及系統架構、供電和本地資料處理。

全球首個海上風電融合型海底資料中心已於今年初在上海臨港投入使用，總投資人民幣16億元，一期示範項目裝機規模2.3兆瓦。