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晶片陰影籠罩 紐時：川習會面臨5大挑戰

編譯盧思綸／綜合報導
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川普與習近平今年已兩度會面，接下來在APEC與G20峰會還有機會再見兩次。圖為習...
川普與習近平今年已兩度會面，接下來在APEC與G20峰會還有機會再見兩次。圖為習近平(左)與川普(右)2026年9月24日在白宮前合影。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

APEC川習會前夕，美中面臨貿易休兵、晶片出口管制、科技限制與稀土供應等多重壓力，紐時並警告黑天鵝事件可能擾動雙邊關係。

亞太經合會（APEC）領袖會議18日至19日將在中國深圳登場，美國總統川普與中國國家主席習近平預計舉行場邊會晤。Nvidia輝達(另稱英偉達)前執行長黃仁勳因婚外情下台，其中一名對象疑為中國間諜，讓對中晶片出口管制再成焦點。紐約時報盤點美中關係面臨五大問題。

1.美中貿易休兵會破裂嗎？

觀察人士對峰會取得重大突破期待不高。美中貿易休兵協議明年1月10日到期。業界指北京未充分履行承諾，白宮11月也表達不滿，川普政府可能祭出金融制裁。

2.美會收緊晶片出口管制？

黃仁勳請辭後，美國國會對中鷹派加緊推動三項加強管制晶片法案，川普政府今年1月放行輝達H200晶片銷往中國的決定也受到檢視。

顧問公司DGA歐布萊特石橋集團合夥人崔奧洛指出，微軟、亞馬遜等美雲端巨頭明年若在平台託管月之暗面、智譜等中國業者的開放權重模型，可能受到審查。

3.中國會加強科技管制嗎？

北京要求部分企業資深AI研究員及主管出國前取得批准，出口管制清單也擴及電池與部分工業機械。學者杜如松說：「預料2027年還會有更多這類措施」。

4.美能降低對中國稀土的依賴嗎？

若美收緊晶片管制，北京可能限制稀土及稀土磁鐵出口。美國向本土稀土企業投入逾25億美元。戰略暨國際研究中心關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭說：「在新稀土設施投入運作前，稀土仍會是中國的談判籌碼」。

5.哪些黑天鵝可能打亂美中關係？

紐時指出，大國開戰將是後果最嚴重的黑天鵝事件。美國或中國若遭遇利用AI發動的大規模網攻或半導體市場突然崩盤，也可能影響雙方關係。

精華 FAQ

  • 最受關注的是美中貿易休兵是否延續，以及晶片出口管制會否加碼。兩國還面臨科技封鎖、稀土供應與突發黑天鵝事件等風險，讓會晤難有重大突破。

  • 因黃仁勳離任事件引發外界對對中業務與安全問題的檢視，美國國會鷹派也推動更嚴格法案；川普政府放行輝達H200銷中的決定，同樣受到重新審查。

  • 北京已對AI人才出境與部分產品出口加強管制，美國則試圖降低對中國稀土依賴；此外，戰爭、大規模AI網攻或半導體市場崩盤，都可能成為重大黑天鵝。

川習會 黃仁勳 習近平

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