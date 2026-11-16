深圳禁鳴喇叭 駕駛出奇招 尖叫雞、猴叫聲齊上陣

APEC將進入「深圳時間」，滿城繁花盛放，主題花壇錯落點綴，主次幹道上彩旗迎風舒展。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳為迎接APEC峰會加強交通與城市服務，並自11月起全面禁鳴喇叭、違規最高罰300元，意外催生尖叫雞與猴叫聲等另類替代方式。

亞太經合會（APEC ）經濟領袖峰會18日至19日將在深圳登場，當地全面加緊會議準備，除交通管制、公共運輸票價打5折，也自11月起實施全市全天禁鳴喇叭，違規最高罰人民幣300元。禁令讓駕駛另想辦法，有人拿出玩具「尖叫雞」，有人模仿猴叫聲提醒行人，成為會前另類話題。

本報系聯合報報導，從飛機空橋、機場航廈到行李轉盤，沿途大型螢幕及媒體燈箱幾乎都能看到APEC宣傳畫面。深圳寶安機場中午人流眾多，周邊螢幕輪番播放會議文宣，從機場前往福田區市中心公園一帶，沿途交通大致順暢。

為便利外籍旅客，深圳在機場、口岸及交通樞紐加強外語服務，全市布設逾7000套人工智慧翻譯設備。交通方面，官方倡議民眾彈性辦公、綠色出行，目前已有逾150萬名車主申報綠色出行，部分企業及事業單位也響應調整工作安排。

會議期間，深圳地鐵及公車票價打5折，部分地鐵路線班距縮短至2分鐘，希望鼓勵民眾搭乘公共運輸，減少道路車流。不過，並非所有企業都配合遠距辦公。當地居民張小姐表示，雖然聽說部分公司改採居家辦公，但不少上班族仍須照常出門。她笑稱，朋友對此頗有怨言，還開玩笑說：「深圳牛馬天塌了都要上班。」

比起工作安排，禁鳴喇叭更直接影響駕駛日常。台北中國時報報導，深圳自11月1日起實施全天候禁鳴措施，全市所有道路每天0時至24時禁止機動車鳴喇叭，違規一次罰款300元。走訪期間，路上仍偶爾聽到鳴笛聲，有駕駛表示，若有需要仍有人趁機輕按喇叭，「小小聲，可能不會被抓」。

禁令也催生各種替代方式。社群平台抖音有駕駛分享，自己拉下車窗模仿猴叫聲提醒行人，也有人把玩具尖叫雞伸出車外代替喇叭，甚至在方向盤貼上「別滴，深圳，喇叭貴」的醒目字樣。這些看似搞笑的應對方式，也反映禁鳴措施對日常駕駛習慣帶來的改變。