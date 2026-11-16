紅旗+比亞迪共1400輛 深圳APEC迎賓車隊排面拉滿

深圳APEC領導人非正式會議即將登場，紅旗與比亞迪旗下騰勢分別投入近700輛國產高端車接待各國代表團。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC會議前夕，紅旗與比亞迪騰勢投入大批國產高端車接待貴賓與媒體，外界關注其規模與分工，也反映中國汽車產業的發展成果。

深圳APEC 領導人非正式會議即將登場，會前接待車隊率先亮相，紅旗與比亞迪 旗下騰勢分別投入近700輛國產高端車，合計可能近1400輛，負責各國代表團、貴賓及媒體接待。大批國產車整齊集結的畫面引發網友熱議，有人認為，這不只是交通保障，更展現中國汽車產業的發展成果。

綜合媒體報導，2026年APEC第33次領導人非正式會議將於18日至19日在深圳舉行，會議服務車隊由轎車、休旅車及中巴等車型組成，依照不同任務分工，負責貴賓禮遇、代表團通勤及團隊接駁。每輛車均配有專屬任務卡，從機場接機、飯店接送到會場交通，力求讓各環節順暢銜接。

不同於2014年北京APEC使用紅旗L5、H7等車型，此次由紅旗與騰勢共同投入，國產車隊的陣容與分工也呈現新的面貌。

值得注意的是，外界所稱的「近700輛」存在不同統計口徑。媒體探訪報導所指的是一支近700輛的服務車隊；另有品牌交付資訊顯示，一汽紅旗與比亞迪旗下騰勢各自提供近700輛接待用車。兩者不能直接視為同一支車隊，也不宜在缺乏官方統計下，將合計數字當成大會確認的最終規模。

從車型分工來看，紅旗系列主要承擔高規格禮賓接待，車款包括紅旗H9、HQ9、金葵花國悅及天工系列等；騰勢則以D9為主力，另有N9等車型，其中D9超過600輛，主要服務參會嘉賓、代表團及媒體。

這支車隊也被形容為「移動外交生態圈」及「外交跑腿天團」。轎車負責貴賓接送，MPV提供團隊移動與舒適乘坐空間，中巴則承擔集體接駁。不同車型各司其職，讓交通服務成為國際會議運作的重要一環。深圳交警鐵騎也已展開護衛編隊演練，配合會議交通保障。

大型國際活動對接待車輛的安全、穩定性、續航、舒適度及智能配置都有嚴格要求。此次國產品牌大批投入外事接待，反映中國汽車業在高端車型及新能源技術上的進展，也讓國產車成為國際會議接待的重要選項。