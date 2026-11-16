深圳APEC／美企占2成陣仗最大 12領袖峰會川普未列名單

APEC將進入「深圳時間」，滿城繁花盛放，主題花壇錯落點綴，主次幹道上彩旗迎風舒展。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC工商領導人峰會登場，習近平將與12位經濟體領袖出席，美企參與居外方之首，但川普未列名單；會中並將發布聚焦AI與數位經濟的深圳倡議。

2026亞太經濟合作會議（APEC ）工商領導人峰會17日至18日在深圳舉行，中國國家主席習近平 將和加拿大等12位APEC經濟體領導人出席並發表演講或參與專題研討；值得注意的是，美國總統川普 不在工商領導人名單之中。本屆峰會吸引115家世界500強企業代表參加，其中美國企業數量居外方經濟體之首，占比近20%。美中貿易全國委員會會長譚森說，美企CEO們希望從APEC中聽到各領域達成的共識，以擴展亞太地區業務。

主辦方中國國際貿易促進委員會（貿促會）副會長李慶霜昨表示，作為APEC領導人會議周的重要組成部分，本屆工商領導人峰會主題為「共促繁榮、共贏未來」，期間將推動跨境電商、AI（人工智慧）、智慧海關等合作倡議，促進貿易便利化。

習近平將和澳洲、加拿大等12位APEC經濟體領導人出席工商領導人峰會並發表演講、致辭或參與專題研討；而川普不在工商領導人名單之中。外界認為，川普缺席可能與行程安排有關，他預計16日啟程出訪亞洲四天，17日先赴菲律賓並出席東協（ASEAN）峰會活動；18日至19日赴深圳出席APEC領導人非正式會議，並在場邊舉行今年第三度川習會，以及美中俄三方峰會。

李慶霜昨表示，本屆峰會將發布「2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議」，這也是峰會創辦30年來首次以倡議形式發布成果文件，將聚焦AI創新生態、亞太永續發展、亞太自由貿易區、數位經濟合作，以及粵港澳大灣區與亞太發展機遇等議題，向APEC經濟體領導人建言。

這次參會企業涵蓋21個APEC經濟體，美國企業報名數量居外方參會企業首位，包括谷歌、波音、蘋果、微軟、亞馬遜、沃爾瑪、埃克森美孚等在列，另有英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的知名企業參加。除115家世界500強企業代表外，多位國際組織負責人，以及美國、俄羅斯、日本等經濟體商協會負責人也將出席。

中新社引述美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國企業參會踴躍，是因美企CEO們希望從APEC中聽到各領域達成的共識，這將有助於企業在亞太地區擴展業務，使跨境貿易更加便捷。

本次峰會設置有開幕式、APEC經濟體領導人演講致辭、工商對話、專題研討、閉幕式、主辦權交接等環節。李慶霜透露，峰會尚未啟幕，多家中外頭部企業已提前對接，預約交流洽談。

另據央視報導，APEC參會嘉賓已陸續抵達，其中，諾魯總統亞定率代表團，14日在陝西延安黃帝陵前敬獻花籃、行三鞠躬禮，並與女兒在「黃帝手植柏」前自拍留念，成為首位參謁黃帝陵的外國領導人。當天，他還到楊家嶺革命舊址，聆聽講解員清唱「東方紅」。