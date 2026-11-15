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CBS：新加坡曾扣黃樂護照8個月 盼美協助調查被冷回

編譯周辰陽／綜合報導
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黃仁勳婚外情風波，讓AI和科技公司招攬反情報人才的趨勢受到關注。（取材自微信）
黃仁勳婚外情風波，讓AI和科技公司招攬反情報人才的趨勢受到關注。（取材自微信）

AI摘要

文章摘要整理：

新加坡調查黃樂與Megaspeed涉輝達晶片轉運疑雲，曾扣護照並多次請美國協助卻受冷回，最終未起訴但永久禁她入境。

Nvidia(輝達，又名英偉達)創辦人黃仁勳因捲入婚外情醜聞而辭去一切職務，前Megaspeed執行長黃樂則是這起事件的核心人物。CBS新聞13日報導，新加坡當局曾扣押黃樂的護照長達8個月，期間試圖尋求美國政府協助，調查輝達先進晶片是否可能被運往中國。但一名知情人士透露，星國在這段期間並未獲得華府任何有意義的協助。

該人士指出，星國自2025年2月起便在調查黃樂與Megaspeed是否曾與加州美超微(Supermicro)合作，將配備輝達先進晶片的電腦伺服器運往中國。調查重點是時任Megaspeed執行長的黃樂是否曾謊報購買伺服器的細節，因而可能違反新加坡法律。

該人士表示，黃樂2025年6月飛抵新加坡，自願接受美國商務部工業暨安全局(BIS)駐星國調查人員的詢問。星國警方也在同一天詢問黃樂，並決定扣押她的護照。但截至2026年2月，星國警方仍未對她提出任何刑事指控，因此只能歸還護照。不過，當局認定她提供「不準確的資訊」，試圖淡化自己在Megaspeed的角色，因此永久禁止她再入境新加坡。

新加坡內政部12日聲明，美國工業暨安全局2025年6月24日對Megaspeed進行自願性出貨後查核，黃樂也在場，目的是確認產品是否送達申報的收貨對象。星國警方為釐清伺服器最終流向，曾尋求美超微提供資訊，但該公司僅「提供有限的配合」。星國警方與總檢察署因此向美國當局尋求協助，希望促使美超微配合調查，警方並自同年9月起「多次向美國司法部及聯邦調查局提出請求」。

第一名消息人士透露，華府官員「消極回應」新加坡的協助請求，至今仍未提供任何實質協助。第二名消息人士也證實，華府未對調查協助請求作出有意義的回應。他表示，若能取得美超微為履行Megaspeed訂單所申報的出口資訊，確認產品是否登記運往馬來西亞，以及其中部分或全部是否實際上「運往其他地方」，例如中國，「將會有所幫助」。

這名消息人士還透露，這些伺服器據信已運往馬來西亞，星國調查人員懷疑其中「部分或全部」可能隨後被轉運至中國。Megaspeed否認有任何不法行為。另一方面，紐約時報11日報導，馬來西亞將輝達晶片留在境內，安裝在當地資料中心，再將資料中心的使用權出租給中國，而非實際將晶片運往中國。

馬來西亞總理安華(Anwar Ibrahim)13日表示，「沒有跡象」顯示任何與輝達及Megaspeed事件有關的晶片被再出口至境外。

精華 FAQ

  • 新加坡當局是為調查黃樂及Megaspeed是否涉及把搭載輝達先進晶片的伺服器運往中國，並懷疑她提供不準確資訊、淡化在公司中的角色，因此先扣押護照以利釐清案情。

  • 星國警方與總檢察署自2025年9月起，多次向美國司法部及聯邦調查局請求協助，希望促使美超微提供出口資料，但知情人士稱華府反應消極，未給出任何有意義的實質協助。

  • 截至2026年2月，新加坡未對黃樂提出刑事指控，因而歸還護照，但仍認定她提供不準確資訊，永久禁止入境；Megaspeed否認不法，美超微與馬來西亞方面也否認晶片被再出口。

護照 新加坡 黃仁勳

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