中官媒：黃仁勳去留對AI衝擊有限 將加快國產替代進程

黃仁勳因為婚外情去職。（取材自中國貿促會微信公眾號）

AI摘要 文章摘要整理： 中國官媒反駁外媒對黃仁勳去留衝擊中國AI的悲觀判斷，稱其對市場直接影響有限，反而可能促使中國加快晶片自主研發與國產替代。

Nvidia輝達 （又譯英偉達）前執行長黃仁勳 辭職後，多家外媒報導稱靠「走私美國晶片」和「蒸餾美國技術」的中國成了最大輸家，將嚴重衝擊中國AI發展。不過這項說法很快就被中國官媒打臉。環球時報引述分析稱，黃仁勳出事對中國AI晶片市場的直接衝擊「有限」，反而可能進一步加快中國晶片自主研發和國產替代進程；北京日報更進一步指出，中國自研的基礎已準備充分，中國不僅方向不改，還會加速自研晶片，黃仁勳個人的離場沒那麼可怕。

環球時報14日發布題為「唱衰中國AI，美媒邏輯太荒唐」文章，反駁黃仁勳的辭職會衝擊中國AI。文章首先引述美國媒體提及，黃仁勳離職後，美國對華晶片出口管制或將進一步收緊，甚至那些已獲批的合法渠道也恐被波及；依賴蒸餾技術、大力發展開源模型的中國AI企業必將受到衝擊。

文章引述中國陸科技與戰略風雲學會研究員陳經指，黃仁勳「出事」之前就多次抱怨輝達在華市場份額趨於零，「後黃仁勳時期，輝達對華業務會變得更糟」。

電信與互聯網分析師馬繼華表示，從黃仁勳辭職這件事可以看出，美國對華科技遏制的深層邏輯，是「把商業決策捲入地緣政治博弈」。不過，從現實情況看，輝達管理層變動對中國AI晶片市場的「直接衝擊有限」，反而可能進一步推動中國國內企業加快晶片自主研發和國產替代進程。

北京日報「長安街知事」發表題為「黃仁勳的去留，不改變我們的方向」評論指出，黃仁勳辭職事件，是在種族歧視、黨爭等多重因素的作用下，美國人親手將一名頂尖的科技企業家趕下了台。可以預見的是，鷹派更會借題發揮，推動更加嚴格的法案，可能立法阻止中國企業從海外遠程獲取美國算力。

但外媒所說的「中國成為最大輸家」，著實是誇大其詞。今時早已不同往日。中國自研的基礎已經準備充分，應對此類突發情況。年初美國有條件放寬對華出口H200晶片，中國就並未如對方設想的那樣立即大規模採購；加上今年上半年，中國數據中心AI加速晶片市場格局出現顯著變化，華為市場份額達到28%，輝達份額降至34%，二者差距顯著縮小。「在這一情境下，黃仁勳個人的離場，似乎也沒那麼可怕。」

文中說，中國不僅不會因此「一敗塗地」，相反，這一風波可能成為加速國產算力落地的外部催化劑。而在國產晶片份額上升的同時，CUDA生態兼容、大規模穩定性等短板仍需持續補齊。

黃仁勳和黃樂曾多次被拍到在一起。這張發布在微博上的照片顯示，兩人在上海的浦江淮宴餐廳用餐。（取材自微博）