我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠卡族海外執業 不只所得稅 還可能有這項額外稅負

華翁年紀大不常看電郵 致家中數次斷水 喊冤不是我的錯

APEC深圳峰會看點一次看：川習普會面、高市早苗任日相後首訪中

中央社／深圳15日電
2026年APEC深圳會議17日開幕。(新華社)
2026年APEC深圳會議17日開幕。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國第3度主辦APEC領袖峰會將在深圳登場，除川習會、高市早苗首訪中等場邊互動受矚目外，工商領導人峰會與台灣代表人選也成為焦點。

亞太經濟合作會議（APEC）是亞太地區最重要的經貿合作論壇，2026年系列活動由中國第三度主辦，領導人非正式會議將於18至19日在深圳登場，大國元首場邊會晤、領袖大合照等環節均為看點。

什麼是APEC？

亞太經濟合作會議簡稱APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation），1989年由時任澳洲總理霍克（Robert Hawke）倡議成立，成立時創始會員12個。APEC是亞太地區最重要的經貿合作論壇，21個會員經濟體貿易總額約占全球50%、GDP約占全球60%。

APEC成員有哪些？

APEC會員均以「經濟體」（Member Economies）身分參與，目前會員包括台灣、澳洲、汶萊、加拿大、智利、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、美國、越南等共計21個會員。台灣於1991年以「Chinese Taipei」名稱與中國、香港同年加入APEC。

APEC特色：自願性原則與共識決

APEC體制屬於「論壇」（forum）性質，決策過程以「共識決」及「自願性」為基礎，由各成員間相互尊重及開放性政策對話，達成尋求區域內共享經濟繁榮目標，會議決議不具強制力。

中國第3度主辦APEC系列活動

這是繼2001年、2014年後，中國第3度擔任APEC系列活動東道主。APEC第33次領導人非正式會議（深圳峰會）將於11月18至19日在深圳國際交流中心召開，會議主題為「建設亞太共同體、促進共同繁榮」，關注「開放、創新、合作」等三大優先領域，將由中國國家主席習近平主持會議與發表談話。

APEC深圳領袖周有哪些看點？

看點一：大國元首場邊會晤。習近平將與美國總統川普（Donald Trump）透過深圳峰會場合進行今年第三度雙邊會晤；白宮宣布預定將有美中俄三方領導人會晤；日本首相高市早苗將出席深圳峰會，這是她首相任內第一次赴中國，在中日關係緊張中，她與習近平的互動格外受關注。

看點二：工商領導人峰會。峰會主題為「共促繁榮、共贏未來」，將聚焦數位經濟、人工智慧、綠色低碳等新興領域合作，主辦方中國貿促會透露，谷歌、波音、瑞銀等知名企業已經提交參會申請。工商領導人峰會所釋訊息可視作企業對於區域經濟、投資環境與產業前景看法的風向球。

看點三：領袖大合照。過往幾屆APEC峰會領袖大合照時，領袖會換上當地特色服裝合影，2001年APEC上海峰會與會領袖穿著唐裝進行大合照；2014年APEC北京峰會著「新中裝」，這也讓外界關注，這次深圳峰會領袖將穿什麼衣服進行大合照。

宏碁集團創辦人施振榮二度擔任台灣與會代表

總統府11月12日舉行「2026亞太經濟合作經濟領袖會議代表團行前記者會」，總統賴清德宣布由宏碁集團創辦人施振榮擔任領袖代表，出席APEC深圳峰會，這是施振榮繼2007年APEC雪梨峰會後，第2次擔任領袖代表出席領袖峰會。

2026年APEC深圳會議周核心議程

11月17至18日舉行APEC工商領導人峰會。

11月18至19日APEC第33次領導人非正式會議。

精華 FAQ

  • APEC第33次領導人非正式會議將於11月18至19日在深圳舉行，重點包含川習會、美中俄領袖互動、高市早苗訪中，以及領袖大合照與工商峰會等環節。

  • 這是中國繼2001年與2014年後第3度主辦APEC系列活動，會議主題為「建設亞太共同體、促進共同繁榮」，優先聚焦開放、創新與合作3大方向。

  • 總統府宣布由宏碁創辦人施振榮擔任台灣領袖代表，這是他第2次出任此職；工商領導人峰會則將聚焦數位經濟、人工智慧與綠色低碳等新興合作議題。

APEC 澳洲 高市早苗

上一則

香港迪士尼網站遭駭 傳1.7萬個門票二維碼被盜

延伸閱讀

上台後首次赴中 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會

上台後首次赴中 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會
何立峰赴深圳APEC：脫鉤斷鏈無法解決一國經濟發展困境

何立峰赴深圳APEC：脫鉤斷鏈無法解決一國經濟發展困境
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
高市赴深圳APEC 盼與習近平有禮節性接觸

高市赴深圳APEC 盼與習近平有禮節性接觸

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰