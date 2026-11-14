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黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

外媒：黃樂涉走私Nvidia晶片華為獲益 還介入DeepSeek融資

中國新聞組／北京14日電
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Nvidia執行長黃仁勳下台後，Nvidia即將面臨三大挑戰。(路透)
Nvidia執行長黃仁勳下台後，Nvidia即將面臨三大挑戰。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

外媒指美方正調查黃樂涉嫌走私美超微產品赴中，且其相關企業曾助華為取得輝達算力，並進一步介入DeepSeek 158億美元融資。

美國紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室正調查女商人黃樂(Alice Huang)是否涉及將美超微產品走私至中國，而情報分析與知情人士指出，與黃樂及家族有關聯的中國企業不僅曾向華為提供Nvidia輝達（另稱英偉達）晶片算力，更透過上海世紀利通與江蘇利通電子等實體參與DeepSeek 158億美元融資，企圖打通受管制Blackwell晶片的供應渠道。

美國財經媒體CNBC報導，疑為中國間諜的黃樂在與輝達有業務往來，且據傳與遭撤換的前執行長黃仁勳發展婚外情期間，可能持有幾家中國企業股份，讓輝達在中國的最大競爭對手華為從中獲益。

私人情報公司Tesari利用AI蒐集證據發現，與黃樂有關聯的企業，曾涉及向華為提供輝達晶片的算力，時間點正值2023年12月黃樂與黃仁勳首度被公開目擊一同現身之際。

曾任美國國土安全調查局(HSI)監督特別探員、現任Tesari國安應用部門副總裁的安德森(Brian Andersen)表示：「我們透過分析黃樂的人脈網絡發現這項活動，認為有必要展開國安及(科技)防擴散調查。」他指出，若美國商務部工業暨安全局(BIS)及國土安全調查局發現未經授權將「受管制設備」轉交給華為的證據，相關人員將面臨違反出口管制、共謀及走私等指控；Tesari分析師亦懷疑雙方錯綜複雜的關聯是刻意設計以掩蓋關係。

華為被視為中國政府在科技與電信領域重點扶植的「國家隊」企業，意即獲得北京當局龐大的資金支持，得以壓低價格，並削弱全球競爭對手的優勢。

除了涉入華為算力供應，黃樂的家族企業網亦深度介入中國AI指標企業DeepSeek的資本布局。

法廣網引述美國科技媒體信息報援引3名知情人士報導，在DeepSeek今年7月至10月進行的第2輪融資期間，DeepSeek員工向多名投資人引薦黃樂及其家族有關聯的企業，包括上海世紀利通及其在上海證券交易所上市的母公司江蘇利通電子股份有限公司，兩者合稱利通公司(Litong Inc)。該企業集團透過多個投資實體參與DeepSeek今年10月完成的158億美元融資。

在美方司法追查層面，彭博報導紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室正調查黃樂是否涉入美超微電腦公司(Super Micro Computer Inc.)產品走私至中國，此前美方已主導調查黃樂前東家Megaspeed International，並於今年3月起訴美超微共同創辦人廖益賢與另外兩人涉嫌共謀透過一家未具名的東南亞公司轉運搭載輝達晶片的伺服器給中國客戶。

精華 FAQ

  • 紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室正調查黃樂是否涉入美超微產品走私到中國，並延伸追查是否牽涉出口管制、共謀與走私等相關違規行為。

  • 情報分析指出，與黃樂及家族有關聯的企業，曾向華為提供輝達晶片算力，時間點落在2023年12月，外界因此懷疑其可能協助繞過管制。

  • 報導稱黃樂家族相關企業透過上海世紀利通與江蘇利通電子等實體，參與DeepSeek今年10月完成的158億美元融資，顯示其資本布局已深入中國AI產業。

華為 NVIDIA DeepSeek

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