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黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

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黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

中國新聞組／北京14日電
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黃樂背後有複雜的商業利益關係。（取材自X平台）
黃樂背後有複雜的商業利益關係。（取材自X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

黃樂被指曾透過和熙系介入斐訊股權布局，後來斐訊捲入830億元非法集資案，但官方文件未追究其責任，她仍全身而退。

與Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳傳出緋聞的女子黃樂（Alice Huang），過往資本操作與爭議往事再被起底。她與丈夫康偉旗下的關聯企業曾掌握上海網路通訊品牌「斐訊」近六成股權，但斐訊隨後爆出涉案金額逾830億元人民幣(以下同)的「聯璧金融」非法集資案，創辦人顧國平一審遭判處無期徒刑，黃樂卻全身而退並轉戰新加坡AI晶片貿易領域。

綜合媒體報導，這起震撼資本市場的糾葛始於2014年，黃樂擔任上海和熙投資副總經理兼執行董事，而該公司老闆正是她的丈夫康偉。和熙投資透過基金募集及中信證券收益互換融資，協助斐訊創辦人顧國平取得上市公司「慧球科技」控制權，持股最高達8.3%。

2015年中國股災爆發後顧國平資金周轉失靈，2016年3月黃樂創辦韻禧投資並入股和熙投資，同年5月至7月顧國平退出三家持股平台，由和熙系接手股權。截至2018年，和熙系已控制斐訊近六成股權，顧國平僅剩兩成多。

2018年斐訊以「零元購」路由器綁定「聯璧金融」App理財產品的模式全面爆雷，2021年12月8日上海市第一中級人民法院一審宣判，認定聯璧金融與華夏萬家金服非法集資830餘億元人民幣，造成110萬餘名被害人實際損失125.73億元，主犯顧國平依集資詐騙罪判處無期徒刑。

不過，法院、公安與證監會的正式處罰文書均未將黃樂列為責任人，證監會2018年僅因慧球科技超比例持股未披露等證券違法事由，對和熙投資裁罰1,770萬元、康偉裁罰40萬元。

精華 FAQ

  • 她被指曾任上海和熙投資高層，並透過相關基金與融資安排介入斐訊股權運作，後來斐訊爆出巨額非法集資案，讓她的資本操作背景再度受到關注。

  • 法院一審認定聯璧金融與華夏萬家金服非法集資830餘億元，造成110萬餘名被害人實際損失125.73億元，主犯顧國平因此被判無期徒刑。

  • 因為法院、公安與證監會的正式處罰文書都沒有把黃樂列為責任人，相關裁罰主要落在和熙投資與康偉身上，她本人未被追究此次非法集資案責任。

輝達 黃仁勳

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