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北京官宣 習近平將主持APEC會各國領袖 盼達成「深圳宣言」

特派記者陳湘瑾／北京14日電
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亞太經合組織第33次領導人非正式會議18日將在深圳舉行。圖為深圳主幹道深南大道上...
亞太經合組織第33次領導人非正式會議18日將在深圳舉行。圖為深圳主幹道深南大道上花團錦簇的布置。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

北京宣布習近平將出席並主持深圳APEC峰會，中方期待各經濟體凝聚共識，達成深圳宣言，並在貿易、數位經濟與人工智能等領域取得成果。

APEC峰會即將登場，北京13日公布中國國家主席習近平將出席主持會議並發表講話，會議期間還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與外國領導人舉行雙邊會晤。外交部發言人毛寧說，期待各方凝聚共識，達成領導人深圳宣言。

外交部昨天上午宣布，亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。工商領導人峰會將於11月17日至18日舉行，會議主題為「共促繁榮，共贏未來」。兩場峰會，習近平都將出席發表講話與主旨演講。

外交部發言人毛寧昨天下午在例行記者會上進一步說明指，今年是中國時隔12年再次擔任APEC東道主。一年來，中方同APEC各成員經濟體一道，已成功舉辦300多場各類會議和活動，包括系列高官會及相關會議，婦女、貿易、旅遊、林業、糧食安全、中小企業、能源、人力資源、交通、財政等10場專業部長會和數字周高級別活動，與會代表累計逾萬人次，達成一系列合作共識，為即將舉行的深圳APEC領導人非正式會議打下堅實基礎。

毛寧說「期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言，在貿易、互聯互通、數字經濟和人工智能等重要領域取得更多務實成果，為亞太乃至全球繁榮增長注入強勁動力。」

路透昨天刊出的前瞻文章列出幾項觀察重點：中國、俄羅斯及美國領導人可能舉行的會晤；中美關係能否維持穩定，雙方在履行延長貿易休戰的承諾方面，都未完全達到要求；中國與日本的緊張關係，以及中國與菲律賓的南海爭議。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，這是重新校準APEC方向的一次會議。如果亞太走向分裂，全球化的裂痕會進一步擴大。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所日前刊登國際貿易專家Deborah Elms的評論則指出，各國政府官員原本應該積極利用APEC分享經驗，然而牽涉眾多成員的地緣政治競爭，使得即使是在相對不具爭議性的議題上展開合作，比以往更困難。

精華 FAQ

  • 北京已宣布，習近平將出席並主持APEC領導人非正式會議，期間發表講話，並為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，另將安排與外國領導人的雙邊會晤。

  • 外交部表示，希望各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言，並在貿易、互聯互通、數位經濟與人工智能等重要領域取得更多務實成果。

  • 路透指出，焦點包括中、俄、美領導人可能會晤，中美關係能否維持穩定，以及中國與日本緊張關係、與菲律賓的南海爭議等區域風險。

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