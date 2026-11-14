美Anthropic天價掛牌上市 傳拒中港投資者認購

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic傳出上市前拒絕中港機構投資者認購，銀行以ITAR與國安疑慮設限，但上市後仍可交易，市場需求仍相當強勁。

美國人工智能公司Anthropic計畫以高達1.4兆億美元估值在美掛牌上市，卻傳出多家承銷銀行以涉及國安與出口管制為由，拒絕接受中國及香港 機構投資者的首次公開招股(IPO)認購指示。據彭博引述知情人士消息，相關限制部分源於美國《國際武器貿易條例》(ITAR)，雖未明列於招股文件，但中港機構投資者即使下單也恐難獲初始股份分配。

法廣網報導，知情人士指出，負責安排Anthropic上市的多家銀行已透過內部溝通表明，中港機構投資者可能不符合IPO認購資格。此舉與美國太空探索技術公司SpaceX近期上市情況相似，當時負責國際分銷的花旗集團(Citigroup)亦曾以ITAR管制為由通知承銷銀行不接受中港買家初始配售訂單。

目前Anthropic代表拒絕置評，銀行雖未全面禁止銷售團隊代客下單，但僅限針對IPO初始配售設限，中港投資者日後仍可在公開市場買賣股票。面對配售限制，部分中國投資者正研究繞道參與，包括一家與中國科技創辦人有關聯的家族辦公室嘗試透過英屬維爾京群島(British Virgin Islands)信託提交申請，另有投資者考慮成立特殊目的公司(SPV)或利用掉期交易取得投資敞口，惟銀行仍可能審查資金來源與最終受益人。

報導指出，儘管面臨地域限制，Anthropic的IPO需求依然強勁，認購需求據報約為可供分配股份的6倍，零售發售範圍則與SpaceX同樣僅涵蓋澳洲及日本等亞太區少數市場。