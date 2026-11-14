我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

美Anthropic天價掛牌上市 傳拒中港投資者認購

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic傳出上市前拒絕中港機構投資者認購，銀行以ITAR與國安疑慮設限，但上市後仍可交易，市場需求仍相當強勁。

美國人工智能公司Anthropic計畫以高達1.4兆億美元估值在美掛牌上市，卻傳出多家承銷銀行以涉及國安與出口管制為由，拒絕接受中國及香港機構投資者的首次公開招股(IPO)認購指示。據彭博引述知情人士消息，相關限制部分源於美國《國際武器貿易條例》(ITAR)，雖未明列於招股文件，但中港機構投資者即使下單也恐難獲初始股份分配。

法廣網報導，知情人士指出，負責安排Anthropic上市的多家銀行已透過內部溝通表明，中港機構投資者可能不符合IPO認購資格。此舉與美國太空探索技術公司SpaceX近期上市情況相似，當時負責國際分銷的花旗集團(Citigroup)亦曾以ITAR管制為由通知承銷銀行不接受中港買家初始配售訂單。

目前Anthropic代表拒絕置評，銀行雖未全面禁止銷售團隊代客下單，但僅限針對IPO初始配售設限，中港投資者日後仍可在公開市場買賣股票。面對配售限制，部分中國投資者正研究繞道參與，包括一家與中國科技創辦人有關聯的家族辦公室嘗試透過英屬維爾京群島(British Virgin Islands)信託提交申請，另有投資者考慮成立特殊目的公司(SPV)或利用掉期交易取得投資敞口，惟銀行仍可能審查資金來源與最終受益人。

報導指出，儘管面臨地域限制，Anthropic的IPO需求依然強勁，認購需求據報約為可供分配股份的6倍，零售發售範圍則與SpaceX同樣僅涵蓋澳洲及日本等亞太區少數市場。

精華 FAQ

  • 多家承銷銀行據報以涉及國安與出口管制為由，拒絕接受中國及香港機構投資者的IPO認購指示，即使下單也可能拿不到初始配售股份。

  • 知情人士指出，限制部分源於美國《國際武器貿易條例》(ITAR)相關考量，雖未明列於招股文件，但銀行仍可能以合規與敏感技術風險為由篩選投資者。

  • 部分投資者正研究透過英屬維爾京群島信託、設立SPV或使用掉期交易取得敞口，但銀行仍可能審查資金來源與最終受益人，且上市後仍可在公開市場買入。

香港

上一則

江西超市老闆「假掃碼」500次 默默補貼低保女近萬元

下一則

湖北前書記王忠林被查 成五中後首名正部級官員

延伸閱讀

全村希望 Anthropic傳認購達6倍 募資上看904億美元挑戰SpaceX紀錄

全村希望 Anthropic傳認購達6倍 募資上看904億美元挑戰SpaceX紀錄
Anthropic誤發電郵IPO細節 揭籌資693億美元

Anthropic誤發電郵IPO細節 揭籌資693億美元
AI、晶片類股崩跌 投資人轉趨保守 AI巨頭Anthropic IPO估值恐大縮水

AI、晶片類股崩跌 投資人轉趨保守 AI巨頭Anthropic IPO估值恐大縮水
OpenAI最新籌資估值1.25兆美元 策略師說Anthropic宜估1兆以免股災

OpenAI最新籌資估值1.25兆美元 策略師說Anthropic宜估1兆以免股災

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11