路透查150份文件 揭中國32億美元算力綁Nvidia晶片

輝達聯合創辦人黃仁勳捲入醜聞，此前他積極呼籲放寬美國晶片出口限制。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透調查顯示，中國仍有約32億美元算力項目公開採用受美國管制的Nvidia H100、H200與H800晶片，範圍涵蓋企業、政府與高校。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)曾宣稱美國的出口管制已將其晶片限制在中國AI資料中心市場之外，不過路透檢視超過150份中國採購公告、投資計畫等發現，中國仍有總值約32億美元的算力項目，採用受管制的NvidiaH100、H200 和H800處理器，輝達技術不僅覆蓋中國大型科技企業，還深入到地方政府支持的項目及高校等計算中心中，還延伸至西部偏遠省分。

據法廣報導指出，路透翻閱150多份中國採購公告、投資計畫、建設合約及企業揭露文件後，發現其中公開揭露總價約合32億美元算力工程採用美國出口限制的輝達處理器。輝達技術不僅覆蓋中國大型科技企業，還深入由地方政府支持的項目、各類高校以及區域性計算中心中，且東部科技重鎮延伸到偏遠西部省份。

例如，福建仙遊縣一座總投資62億元（人民幣，下同）的AI算力中心規畫採用H100晶片；內蒙古一項15億元開發案規畫建置625台H200伺服器；吉林一項22.6億元項目將H100與國產晶片混用；甘肅一家公司11.6億元工程合約中，算力中心規畫年底安裝3072顆H100、H200處理器，；江蘇無錫市政府2025年3月稱一套H800算力叢集已投入運作。

路透調查顯示，若美國出口管制進一步收緊，這些項目設施恐面臨延宕、供應中斷。中國商務部和輝達未立即回應路透的置評請求。

輝達聯合創辦人黃仁勳已辭去執行長，此前他捲入了一場醜聞，涉及他與中國女商人黃樂的婚外情關係，黃樂被美國當局懷疑與北京方面存在情報關聯。黃仁勳一直積極呼籲放寬美國晶片出口限制，去年並表示輝達在中國市場的市占率已從95%降至零。但據路透調查，中國各地開發商和各類機構正投入數十億美元，推動以受限制出口的輝達H100、H200 和H800 處理器為核心的人工智慧資料中心專案。

中央社報導並引述產業分析師歐唐納爾表示，美國政局轉變中，美國對出口晶片至中國的限制會變得更嚴格，未來和中國任何晶片技術的行為，也將受更嚴格的審查。

一名矽谷投資人視圍繞黃仁勳的這場風暴為美中對抗升級的政治訊號，現在還只是剛開始，川普政府過去兩年對中政策呈現「前進三步、後退二步」的態勢將有所改變；這也代表企業未來在關鍵科技領域，恐將愈來愈難以在美中之間保有模糊空間。