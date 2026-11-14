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「川習三會」前 中美政黨、軍事加強對話

記者陳湘瑾／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

在APEC川習會前，中美透過政黨對話與兩軍危機溝通加強交流，雙方都強調降低風險、擴大合作與穩定雙邊關係。

APEC「川習三會」前，中美接連展開政黨及軍事交流。鍾國外長王毅昨天在北京會見中美政黨對話的美方代表時表示，雙方應「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」的共識落到實處。此外，中美兩軍本月初已在華盛頓舉行危機溝通與預防工作組會議，討論降低風險及增設溝通管道。

新華社報導，2026中美政黨對話12日在北京舉行。美方政黨、戰略界、工商界以及中方有關部門、地方政府、智庫、大學、民間機構代表參加。王毅昨天會見美方代表時表示，中美兩個大國應當通過不間斷對話交流，明確共同努力的目標，擴大互利合作的領域，夯實雙邊關係的基礎並致力於維護世界和平穩定。

美方代表表示，人文交流、特別是青年和學生交往有利於增進兩國人民的友誼與互信。雙方應加強對話交流，拓展互利合作，推動美中關係長期穩定向好，為亞太和世界注入穩定預期和發展動力。

此外，11月2日至3日，美國國防部政策事務次長辦公室中國、台灣及蒙古事務首席主任卡拉斯，在華盛頓特區與中國人民解放軍國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局副局長王瑋舉行年度危機溝通與預防工作組會議。

據美國國防部消息，卡拉斯與王瑋一致認為，推進務實溝通措施，以降低美中之間的風險，具有重要意義。工作組也討論了增設溝通管道，以促進有效的危機管理，以及如何迅速且有效地進行溝通。雙方將在未來幾個月持續就重要國防議題推進討論。

中國國防部新聞發言人陳曦昨天回應表示，中方重視中美兩軍戰略溝通，兩國防務部門就各層級交流對話保持著溝通協調。希望美方與中方一道，共同落實好兩國元首重要共識，加強溝通對話，妥善管控分歧，避免誤解誤判，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

精華 FAQ

  • 內文指出，中美在會晤前同步推進政黨交流與軍事溝通。北京舉行中美政黨對話，華盛頓也召開兩軍危機溝通與預防工作組會議，顯示雙方試圖先行穩定關係。

  • 王毅表示，中美應透過不間斷對話交流，讓「尊重、公平、對等」的建設性戰略穩定關係共識落到實處，並擴大互利合作、夯實雙邊關係基礎，維護世界和平穩定。

  • 美國國防部與解放軍代表在華盛頓討論降低風險、增設溝通管道，以及如何更迅速有效處理危機。雙方同意未來數月持續推進重要國防議題討論。

APEC 王毅

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