黃仁勳出軌又涉共諜案 Nvidia中國員工慌了 這原因憂飯碗不保

輝達執行長黃仁勳曾於2024年在輝達中國區年會上，穿著東北大花馬甲、手持紅手絹扭起東北秧歌與二人轉。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳傳出婚外情與共諜風波後辭職，引發輝達中國員工擔憂組織調整、業務受限與飯碗不保，但公司尚未宣布縮編中國團隊。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 在傳出與中國女商人黃樂、公司副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）發生過婚外情後辭職，美國也在調查黃樂是否為中國女間諜 。值此敏感時刻，輝達中國區不少員工也陷入不安和焦慮。他們擔心，這場變動可能使原本就受到限制的中國區業務更雪上加霜，新執行長上任後，中國區高管直接向黃仁勳匯報的架構也可能調整，對照此前中國區的優厚待遇，有員工表示「「已經準備開始找工作了」。

據鳳凰網科技、騰訊新聞報導，隨著黃仁勳的辭職被打破，一些中國區員工開始重新考慮自己的職業未來。

一名接近輝達中國區人士透露，過去近一周，他和身邊的同事一直處在高度擔憂之中，讓他們不安的是，這場變動可能會影響中國區原本就受限制的業務，過去約60名高管直接向黃仁勳匯報的組織架構，在新CEO上任後，調整架構將幾乎是必然，團隊還能否繼續獲得同樣的支持是未知。一名中國區員工擔心業務受到影響，表示「已經準備開始找工作了」。

而據一名獵頭表示，輝達中國區待遇十分優厚，他們在日常招聘中很少優先把輝達員工作為目標候選人，「他們日子太好了，很難挖得動。」

目前，輝達沒有任何宣布收縮中國團隊的官方消息，輝達官方招聘平台上仍可檢索到工作地點位於上海、北京和深圳的職位信息，涉及AI開發者技術、GPU架構、電路驗證及自動駕駛測試等方向，其中包括2027屆校園招聘崗位。

過去幾年，即使輝達中國區始終處於合規的壓力中，員工隊伍卻持續擴大。前述中國區人士看來，這與黃仁勳的推動有直接關係，「工位都快坐不下了。」

輝達在北京、上海和深圳等地都設有辦事處。過去幾年，黃仁勳來中國參與員工年會成為固定節目；2025年1月，黃仁勳在北京年會上表示，公司在中國已有近4000名員工，主要從事研發，也參與本地合作伙伴協作。他還提到，中國區員工流失率約為0.9%，低於全球約2%的水平。

根據輝達財報，截至2026年4月26日季度，輝達沒有向中國出貨Hopper架構數據中心產品，而2025年同期相關銷售額為46億美元。截至2026年7月26日季報顯示，對華Hopper產品出貨有所恢復，但貢獻的收入仍不到公司全球數據中心收入的1%。輝達同時強調，下一季度的業績指引中，繼續不計入任何來自中國的數據中心計算收入。

先進AI晶片銷售受限，並不意味著輝達在中國的業務歸零，中國團隊涉及遊戲顯卡、部分AI產品的交付與售後以及自動駕駛等業務。 按直接客戶總部所在地統計，2026財年，中國內地及香港客戶仍為輝達貢獻約196.8億美元收入，占全球收入約9.1%。