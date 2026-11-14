我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒黃仁勳的Nvidia法說會 6大看點：訂單、財測和融資承諾還算數嗎？

秋冬關節卡卡不舒服 醫：與久坐、運動量減少有關

黃仁勳出軌又涉共諜案 Nvidia中國員工慌了 這原因憂飯碗不保

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳曾於2024年在輝達中國區年會上，穿著東北大花馬甲、手持紅手絹扭...
輝達執行長黃仁勳曾於2024年在輝達中國區年會上，穿著東北大花馬甲、手持紅手絹扭起東北秧歌與二人轉。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳傳出婚外情與共諜風波後辭職，引發輝達中國員工擔憂組織調整、業務受限與飯碗不保，但公司尚未宣布縮編中國團隊。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳在傳出與中國女商人黃樂、公司副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）發生過婚外情後辭職，美國也在調查黃樂是否為中國女間諜。值此敏感時刻，輝達中國區不少員工也陷入不安和焦慮。他們擔心，這場變動可能使原本就受到限制的中國區業務更雪上加霜，新執行長上任後，中國區高管直接向黃仁勳匯報的架構也可能調整，對照此前中國區的優厚待遇，有員工表示「「已經準備開始找工作了」。

據鳳凰網科技、騰訊新聞報導，隨著黃仁勳的辭職被打破，一些中國區員工開始重新考慮自己的職業未來。

一名接近輝達中國區人士透露，過去近一周，他和身邊的同事一直處在高度擔憂之中，讓他們不安的是，這場變動可能會影響中國區原本就受限制的業務，過去約60名高管直接向黃仁勳匯報的組織架構，在新CEO上任後，調整架構將幾乎是必然，團隊還能否繼續獲得同樣的支持是未知。一名中國區員工擔心業務受到影響，表示「已經準備開始找工作了」。

而據一名獵頭表示，輝達中國區待遇十分優厚，他們在日常招聘中很少優先把輝達員工作為目標候選人，「他們日子太好了，很難挖得動。」

目前，輝達沒有任何宣布收縮中國團隊的官方消息，輝達官方招聘平台上仍可檢索到工作地點位於上海、北京和深圳的職位信息，涉及AI開發者技術、GPU架構、電路驗證及自動駕駛測試等方向，其中包括2027屆校園招聘崗位。

過去幾年，即使輝達中國區始終處於合規的壓力中，員工隊伍卻持續擴大。前述中國區人士看來，這與黃仁勳的推動有直接關係，「工位都快坐不下了。」

輝達在北京、上海和深圳等地都設有辦事處。過去幾年，黃仁勳來中國參與員工年會成為固定節目；2025年1月，黃仁勳在北京年會上表示，公司在中國已有近4000名員工，主要從事研發，也參與本地合作伙伴協作。他還提到，中國區員工流失率約為0.9%，低於全球約2%的水平。

根據輝達財報，截至2026年4月26日季度，輝達沒有向中國出貨Hopper架構數據中心產品，而2025年同期相關銷售額為46億美元。截至2026年7月26日季報顯示，對華Hopper產品出貨有所恢復，但貢獻的收入仍不到公司全球數據中心收入的1%。輝達同時強調，下一季度的業績指引中，繼續不計入任何來自中國的數據中心計算收入。

先進AI晶片銷售受限，並不意味著輝達在中國的業務歸零，中國團隊涉及遊戲顯卡、部分AI產品的交付與售後以及自動駕駛等業務。 按直接客戶總部所在地統計，2026財年，中國內地及香港客戶仍為輝達貢獻約196.8億美元收入，占全球收入約9.1%。

精華 FAQ

  • 員工擔心中國區原本就受限制的業務進一步受挫，且過去直接向黃仁勳匯報的高管架構可能重整，原有支持與待遇也未必能延續，因此出現焦慮情緒。

  • 目前沒有。輝達未宣布收縮中國團隊，官方招聘平台仍可找到上海、北京、深圳等地職缺，涵蓋AI開發、GPU架構、電路驗證與自動駕駛測試等工作。

  • 雖然先進AI晶片對華出貨受限，但中國區仍負責遊戲顯卡、部分AI產品交付與售後、自動駕駛等業務；2026財年中國內地及香港客戶仍貢獻約196.8億美元收入。

黃仁勳 NVIDIA 間諜

上一則

路透查150份文件 揭中國32億美元算力綁Nvidia晶片

下一則

河南新人拍婚紗 馬匹暴走馱新娘狂奔 網封「在逃公主」

延伸閱讀

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職
黃仁勳辭Nvidia執行長 財務長柯蕾絲暫代CEO

黃仁勳辭Nvidia執行長 財務長柯蕾絲暫代CEO
Nvidia董事會要炒黃仁勳 川普政府不干預

Nvidia董事會要炒黃仁勳 川普政府不干預
黃仁勳跟間諜外遇 Nvidia市值2天蒸發4700億美元

黃仁勳跟間諜外遇 Nvidia市值2天蒸發4700億美元

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外