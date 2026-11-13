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黃仁勳近20年前上中國節目談到追妻史 女兒亮相「讚爸廚藝好」

中國新聞中心／即時報導
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黃仁勳曾在2007年接受上海東方衛視「波士堂」的專訪。（取材自新浪視頻）
黃仁勳曾在2007年接受上海東方衛視「波士堂」的專訪。（取材自新浪視頻）

Nvidia（輝達，又名英偉達）創始人黃仁勳因婚外情連環爆且辭去CEO後，在網上仍然討論不斷。港媒報導，有網友翻出他在2007年去上海東方衛視「波士堂」的專訪。節目裡他大秀中文，也細數與妻的大學情緣，女兒黃敏珊也現身分享家庭日常，暖男形象滿滿。

港媒指，在東方衛視「波士堂」節目專訪裡，時年44歲的黃仁勳一頭黑髮、未穿標誌性皮衣，中英雙語作答。

專訪中他提到與妻相識於17歲，二人被學校分配為實驗室搭檔，為給妻留好印象，他用超強的學習能力每周末都約妻子做作業、半年後兩人相戀。那時他就對妻表示，說自己30歲時會成為一間公司的CEO。

在該節目中，黃仁勳女兒黃敏珊也現身現場，她讚美爸爸廚藝好，周末時全家一起做飯；爸爸總是很創新、試做新菜；爸爸還經常給孩子講他曾在泰國養過的寵物猴的故事。

節目中黃亦談及經營理念，強調產品試錯、迭代要快，並稱從不責備犯錯員工，會將失敗責任歸於自己；報導指，他當時預言未來最重要的電腦是「口袋裡的移動電腦」，GPU（圖形處理器）將在視覺、科學研究甚至藥物研發中扮演關鍵角色。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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