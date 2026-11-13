旅遊大會銀川開幕 報告：出遊近8成自駕 90後成租車主力
最新報告顯示，中國自駕遊已成旅遊市場支柱，2025年占國內出遊78%，租車市場也持續擴大且消費族群明顯年輕化。
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最新報告顯示，中國自駕遊已成旅遊市場支柱，2025年占國內出遊78%，租車市場也持續擴大且消費族群明顯年輕化。
2026旅遊出行大會11月11日在銀川開幕。中國旅遊車船協會現場發佈系列行業發展報告。其中，「中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（2025—2026）」、「中國旅遊租賃行業發展報告（2025—2026）」顯示，自駕遊已經成為中國旅遊市場支柱，租車市場租戶也在加速年輕化。
中新社報導，根據「中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（2025—2026）」顯示，2025年中國自駕遊規模達50.9億人次，占國內出遊總人次的78%，連續六年占比超七成，2026年節假日自駕出行占比已超90%。
房車露營也成為新增量。2025年中國房車與宿營車合計上牌2萬634輛，同比增長31.3%。其中，宿營車7376輛，同比增長85.6%；新能源房車上牌1938輛，同比增長229%。
與此同時，租車市場同步擴容。「中國旅遊租賃行業發展報告（2025—2026）」顯示，2025年，中國汽車租賃市場規模達1585億元人民幣(約237億美元)，同比增長9.46%。「90後」（1990年以後出生）租戶占比接近5成，「0後」訂單量同比增長近40%。2026年全國汽車租賃市場規模預計超1700億元。
北京同和時代旅遊規畫設計院總規畫師付磊指出，租車需求更多由新能源、智能化催生，行業應走差異化路線，擺脫低價內卷。
報告指出，2025年中國自駕遊規模達50.9億人次，占國內出遊總人次的78%，並已連續6年維持超過7成的高占比，顯示自駕已成主流旅遊方式。 2025年中國房車與宿營車合計上牌2萬634輛，年增31.3%；其中宿營車7376輛，年增85.6%，新能源房車上牌1938輛，年增229%，成為旅遊新動能。 2025年中國汽車租賃市場規模達1585億元，90後租戶占比接近5成，0後訂單量年增近40%。業界認為，新能源與智能化需求帶動市場，未來應走差異化路線。
精華 FAQ
報告指出，2025年中國自駕遊規模達50.9億人次，占國內出遊總人次的78%，並已連續6年維持超過7成的高占比，顯示自駕已成主流旅遊方式。
2025年中國房車與宿營車合計上牌2萬634輛，年增31.3%；其中宿營車7376輛，年增85.6%，新能源房車上牌1938輛，年增229%，成為旅遊新動能。
2025年中國汽車租賃市場規模達1585億元，90後租戶占比接近5成，0後訂單量年增近40%。業界認為，新能源與智能化需求帶動市場，未來應走差異化路線。
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