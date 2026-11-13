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旅遊大會銀川開幕 報告：出遊近8成自駕 90後成租車主力

中國新聞組／北京13日電
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中國自駕遊日益盛行，圖為去年10月在江蘇省宿遷市王官集鎮的朱海休閒運動小鎮舉辦的...
中國自駕遊日益盛行，圖為去年10月在江蘇省宿遷市王官集鎮的朱海休閒運動小鎮舉辦的長三角自駕遊產業發展大會，現場聚集上百輛大型房車。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新報告顯示，中國自駕遊已成旅遊市場支柱，2025年占國內出遊78%，租車市場也持續擴大且消費族群明顯年輕化。

2026旅遊出行大會11月11日在銀川開幕。中國旅遊車船協會現場發佈系列行業發展報告。其中，「中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（2025—2026）」、「中國旅遊租賃行業發展報告（2025—2026）」顯示，自駕遊已經成為中國旅遊市場支柱，租車市場租戶也在加速年輕化。

中新社報導，根據「中國自駕車、房車與露營旅遊發展報告（2025—2026）」顯示，2025年中國自駕遊規模達50.9億人次，占國內出遊總人次的78%，連續六年占比超七成，2026年節假日自駕出行占比已超90%。

房車露營也成為新增量。2025年中國房車與宿營車合計上牌2萬634輛，同比增長31.3%。其中，宿營車7376輛，同比增長85.6%；新能源房車上牌1938輛，同比增長229%。  

與此同時，租車市場同步擴容。「中國旅遊租賃行業發展報告（2025—2026）」顯示，2025年，中國汽車租賃市場規模達1585億元人民幣(約237億美元)，同比增長9.46%。「90後」（1990年以後出生）租戶占比接近5成，「0後」訂單量同比增長近40%。2026年全國汽車租賃市場規模預計超1700億元。

北京同和時代旅遊規畫設計院總規畫師付磊指出，租車需求更多由新能源、智能化催生，行業應走差異化路線，擺脫低價內卷。

精華 FAQ

  • 報告指出，2025年中國自駕遊規模達50.9億人次，占國內出遊總人次的78%，並已連續6年維持超過7成的高占比，顯示自駕已成主流旅遊方式。

  • 2025年中國房車與宿營車合計上牌2萬634輛，年增31.3%；其中宿營車7376輛，年增85.6%，新能源房車上牌1938輛，年增229%，成為旅遊新動能。

  • 2025年中國汽車租賃市場規模達1585億元，90後租戶占比接近5成，0後訂單量年增近40%。業界認為，新能源與智能化需求帶動市場，未來應走差異化路線。

自駕車 租車

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